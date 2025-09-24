‘भारत रुकवा सकता है दुनियाभर में जारी युद्ध’, इटली की पीएम मेलोनी ने की जमकर तारीफ

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत दुनियाभर में चल रहे युद्धों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मेलोनी ने भारत की वैश्विक भूमिका की सराहना की। उन्होंने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने पर जोर दिया। मेलोनी ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की और भारत-इटली संबंधों को मजबूत करने की इच्छा जताई।

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक बार फिर भारत पर अपने भरोसे का दुनिया के सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि भारत दुनियाभर में चल रहे जंग को खत्म करने में भूमिका निभा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर मेलोनी ने भारत की वैश्विक भूमिका की जमकर सराहना की है। मेलोनी ने एएनआई से बातचीत में कहा, “मेरा मानना है कि भारत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।”

यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत वैश्विक मंच पर अपनी कूटनीतिक ताकत और शांति स्थापना के प्रयासों के लिए जाना जा रहा है।

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेलोनी के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा किए। इस दौरान यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के जल्द और शांतिपूर्ण समाधान पर सहमति जताई गई। पीएम मोदी ने भारत की ओर से इस दिशा में पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।

द्विपक्षीय संबंधों में नई गति

भारत और इटली के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर दोनों नेताओं ने जोर दिया। निवेश, रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, लोगों के बीच संपर्क और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जैसे क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों ने 2025-29 के लिए संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना के तहत साझेदारी को गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

मेलोनी ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए इटली के मजबूत समर्थन की बात कही। साथ ही, 2026 में भारत में होने वाले AI इम्पैक्ट समिट की सफलता के लिए भी शुभकामनाएं दीं। दोनों नेताओं ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEEEC) पहल के तहत कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने पर सहमति जताई।

मोदी के नेतृत्व की तारीफ

मेलोनी ने 17 सितंबर को पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनकी नेतृत्व क्षमता की तारीफ की थी। उन्होंने एक्स पर लिखा, “भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वें जन्मदिन की बधाई। उनकी ताकत, दृढ़ संकल्प और लाखों लोगों का नेतृत्व करने की क्षमता प्रेरणादायक है।”

मेलोनी ने भारत और इटली के बीच संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा भी व्यक्त की। भारत और यूरोपीय संघ एक व्यापक और संतुलित मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं, जो दोनों पक्षों के व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद होगा।