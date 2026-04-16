SKD Academy के छात्रों का सी.बी.एस.ई. परीक्षा 2026 में शत-प्रतिशत परिणाम-उत्कृष्ट अंकों से रचा सफलता का नया इतिहास

शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता की परंपरा को कायम रखते हुए एस.के.डी. एकेडमी के छात्रों ने एक बार फिर सी.बी.एस.ई. कक्षा 10वीं परीक्षा 2026 में शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है। इस वर्ष भी विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जो संस्था की गुणवत्ता-प्रधान शिक्षा और विद्यार्थियों की अथक मेहनत का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

विद्यालय के मेधावी छात्र यथार्थ कुशवाहा ने 98.6% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं विनायक मिश्रा ने 97.8% अंकों के साथ द्वितीय स्थान तथा कनक सिंह ने 97.4% अंक अर्जित कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। इन विद्यार्थियों की उल्लेखनीय उपलब्धि न केवल उनकी मेहनत, बल्कि विद्यालय के अनुशासित शैक्षिक वातावरण और सशक्त मार्गदर्शन का परिणाम है।

विद्यालय प्रशासन द्वारा इन प्रतिभाशाली छात्रों को आगामी जुलाई माह में आयोजित एक भव्य सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा। अपनी सफलता पर विद्यार्थियों ने ईश्वर, अपने अभिभावकों, प्रधानाचार्या, शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से शिक्षकों द्वारा प्रदान किए गए सुव्यवस्थित नोट्स, नियमित असाइनमेंट्स एवं प्रभावी टेस्ट सीरीज़ को अपनी सफलता का प्रमुख आधार बताया।

इस उत्कृष्ट परिणाम पर एसकेडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के निदेशक श्री मनीष सिंह ने छात्रों एवं शिक्षकों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि सभी के समर्पण और टीम वर्क का परिणाम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये विद्यार्थी भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर देश और समाज का नाम रोशन करेंगे। साथ ही उन्होंने छात्रों को आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं भी दीं।

विद्यालय प्रबंधन — अध्यक्ष श्री एस.के.डी. सिंह, निदेशक श्री मनीष सिंह, उप-निदेशिका श्रीमती निशा सिंह एवं सहायक निदेशिका (शैक्षणिक) श्रीमती कुसुम बत्रा ने छात्रों के प्रयासों की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल एवं सफल भविष्य की कामना की।