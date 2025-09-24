Wednesday, September 24, 2025
आईसीसी ने यूएसए क्रिकेट को किया निलंबित, लेकिन बड़े टूर्नामेंट्स में खेलती दिखाई देगी अमेरिकी टीम

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने यूएसए क्रिकेट की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है। आईसीसी बोर्ड ने एक साल की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया। निलंबन के बावजूद अमेरिका की राष्ट्रीय टीमें आईसीसी टूर्नामेंटों में भाग लेंगी। आईसीसी एक समिति गठित करेगा जो गवर्नेंस और ढांचे में बदलाव की रूपरेखा तय करेगी।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने मंगलवार को अमेरिकी (यूएसए) क्रिकेट की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है। आईसीसी ने यह कार्रवाई यूएसए क्रिकेट द्वारा लगातार दायित्वों के उल्लंघन और खेल की साख को नुकसान पहुंचाने के चलते की है।

आईसीसी बोर्ड की बैठक में यह फैसला एक वर्ष की समीक्षा और हितधारकों से बातचीत के बाद लिया गया। परिषद ने कहा कि यूएसए क्रिकेट प्रभावी शासन संरचना लागू करने, अमेरिकी ओलंपिक और पैरालपिक समिति (यूएसओपीसी) से मान्यता हासिल करने और संचालन सुधारों में पूरी तरह विफल रहा।

खेलती रहेगी टीम

हालांकि निलंबन के बावजूद अमेरिका की राष्ट्रीय टीमें आईसीसी टूर्नामेंटों में हिस्सा ले सकेंगी, जिनमें 2028 लास एंजिलिस ओलंपिक की तैयारियां भी शामिल हैं। इस बीच आईसीसी और उसके प्रतिनिधि अस्थायी रूप से अमेरिका की राष्ट्रीय टीमों का प्रबंधन करेंगे। सुधारों की निगरानी और नई संरचना तैयार करने के लिए आईसीसी एक समिति गठित करेगा।

रूपरेखा तय करेगी समिति

यह समिति गवर्नेंस, संचालन और ढांचे में बदलाव की रूपरेखा तय करेगी और संक्रमण काल में सहयोग करेगी। आइसीसी ने कहा कि सदस्यता निलंबन दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन खेल के दीर्घकालिक हितों की रक्षा के लिए यह आवश्यक कदम है। हम खिलाडि़यों की सुरक्षा और अमेरिका में क्रिकेट के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं।

