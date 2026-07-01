पेट की चर्बी घटाने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज काफी नहीं! आज ही रूटीन में शामिल करें ये आसान आदतें

पेट की चर्बी कम करने के लिए सिर्फ व्यायाम ही काफी नहीं है, बल्कि जीवनशैली में बदलाव भी जरूरी हैं।

घंटों बैठे रहने और ज्यादा तला-भुना खाने की वजह से पेट की चर्बी बढ़ना आज एक आम समस्या बन चुकी है। इसके लिए लोग घंटों जिम में पसीना बहाते हैं, लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज करना काफी नहीं है।

बेली फैट कम करने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी कुछ सुधार करने पड़ेंगे। आइए जानें कुछ ऐसे ही छोटे-मोटे बदलावों के बारे में, जो आपकी पेट की चर्बी को कम करने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं।

कैसे कम करें बेली फैट?