मदनपाल की तृतीय पुण्यतिथि पर सेवा कार्य, विद्यार्थियों को बांटी गई पाठ्य सामग्री

शिक्षा को बताया सबसे बड़ा दान, जरूरतमंद बच्चों की मदद को बताया सच्ची श्रद्धांजलि

बिंदकी/फतेहपुर। स्वर्गीय मदनपाल की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर मदनपाल स्मृति सेवा समिति की ओर से सरस्वती ज्ञान मंदिर, गोधाईया विद्यालय परिसर में श्रद्धांजलि एवं सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय के छात्र-छात्राओं को कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर सहित अन्य आवश्यक पाठ्य सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना और समाज में सेवा व सहयोग की भावना को मजबूत करना रहा। विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं समिति से जुड़े शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि उनके पूज्य बाबा स्वर्गीय मदनपाल के आदर्शों को जीवंत रखने के लिए उनकी पुण्यतिथि पर प्रत्येक वर्ष समाजोपयोगी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा जीवन को नई दिशा देने वाला सबसे बड़ा माध्यम है।

जरूरतमंद विद्यार्थियों को समय पर शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराना उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने में मदद करता है। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाना और उनकी शिक्षा में सहयोग करना ही स्वर्गीय मदनपाल के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करने, अनुशासन बनाए रखने और माता-पिता व गुरुजनों का सम्मान करने की प्रेरणा दी गई। प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों से कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि कठिन परिश्रम, लगन और अच्छे संस्कार ही व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने बच्चों से मोबाइल व अन्य अनावश्यक गतिविधियों से दूरी बनाकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। इस अवसर पर समिति के सदस्यों एवं विद्यालय परिवार ने स्वर्गीय मदनपाल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय मदनपाल का जीवन सादगी, सेवा और सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित रहा। उनके विचार आज भी समाज को प्रेरणा देते हैं।

मदनपाल स्मृति सेवा समिति द्वारा शिक्षा, सामाजिक सेवा और जरूरतमंद लोगों की सहायता के क्षेत्र में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। शिक्षकों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ाने के साथ-साथ समाज में मानवीय संवेदनाओं को मजबूत करते हैं। पाठ्य सामग्री पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। बच्चों ने मन लगाकर पढ़ाई करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना और समाजहित में सेवा कार्यों को निरंतर जारी रखने के संकल्प के साथ हुआ। इस मौके पर सूरजपाल, सुरेश सिंह, सुरेंद्र सिंह चौहान, प्रेम शंकर यादव, राजेंद्र वर्मा, रामचंद्र, मोनू पटेल, प्रांजुल, आयुषी पटेल, विनीता पटेल, प्रियंका गौतम, खुशबू, ज्योती सिंह, दिव्या सिंह, शिवानी सिंह, प्रीती देवी, काजल सिंह, अभिमन्यु यादव, मनीष यादव, कपिल निषाद, रामदास निषाद, सुरेंद्र कुमार सहित विद्यालय परिवार के शिक्षक एवं समिति के सदस्य मौजूद रहे।