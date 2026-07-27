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कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायज़ा

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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इटावा। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों के क्रम में भारतीय जनता पार्टी कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर शाहू,सदर विधायक सरिता भदौरिया,पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री एवं पूर्व सांसद डॉ.रामशंकर कठेरिया तथा भाजपा जिलाध्यक्ष अरुण कुमार(अन्नू) गुप्ता ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग,पार्किंग,पेयजल,चिकित्सा, विद्युत आपूर्ति तथा यातायात प्रबंधन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई।साथ ही संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।भाजपा जिलाध्यक्ष अरुण कुमार(अन्नू)गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 जुलाई 2026 को दोपहर 1 बजे नुमाइश पंडाल में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के आगमन के लिए पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को 15 विभिन्न श्रेणियों में जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा अनेक महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जाएगा,जिससे जनपद के विकास को नई गति मिलेगी।

निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शिवमहेश दुबे, जिलाधिकारी सुभ्रान्त शुक्ल,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश श्रीवास्तव,पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल मोहन शर्मा,जिला महामंत्री सतेंद्र राजपूत,जितेंद्र गौड़, हरनाथ कुशवाह,जिला उपाध्यक्ष कृपा नारायण तिवारी,जिला मीडिया प्रभारी रोहित शाक्य,सोशल मीडिया जिला संयोजक विमलेश शाक्य सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
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