अमेरिका के इतिहास और लोकतंत्र पर घटा लोगों का भरोसा, देश पर गर्व भी हुआ कम

अमेरिका में किए गए दो नए सर्वेक्षणों से पता चला है कि पिछले एक दशक में देश के इतिहास, लोकतांत्रिक व्यवस्था और वैश्विक प्रभाव को लेकर लोगों का भरोसा कम हुआ है।

अमेरिका में किए गए दो नए सर्वेक्षणों से पता चला है कि पिछले एक दशक में देश के इतिहास, लोकतांत्रिक व्यवस्था और वैश्विक प्रभाव को लेकर लोगों का भरोसा कम हुआ है।

एसोसिएटेड प्रेस-एनओआरसी सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स रिसर्च और गैलप के सर्वे के अनुसार, अब केवल 53 प्रतिशत अमेरिकी ही खुद को अमेरिका का नागरिक होने पर बेहद या बहुत गर्व महसूस करते हैं। वर्ष 2001 के बाद यह सबसे निचला स्तर है।

सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2017 की तुलना में अमेरिकी लोकतंत्र के कामकाज पर गर्व करने वालों की संख्या 42 प्रतिशत से घटकर 28 प्रतिशत रह गई है। वहीं, सेना पर गर्व करने वालों में 19 प्रतिशत और देश के इतिहास पर गर्व करने वालों में 14 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण डेमोक्रेट समर्थकों में बढ़ती निराशा है। हालांकि, रिपब्लिकन समर्थकों में देश और सेना को लेकर गर्व की भावना अब भी काफी मजबूत बनी हुई है।

गैलप के अनुसार, 70 प्रतिशत रिपब्लिकन खुद को अमेरिकी होने पर बेहद गर्व महसूस करते हैं, जबकि यह आंकड़ा डेमोक्रेट्स में केवल 14 प्रतिशत और निर्दलीय मतदाताओं में 28 प्रतिशत है।

सर्वे में यह भी सामने आया कि अधिकांश अमेरिकी अब भी अपनी राष्ट्रीय पहचान को महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन युवा वर्ग में यह भावना अपेक्षाकृत कमजोर है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लगभग तीन-चौथाई लोगों ने अमेरिकी पहचान को बेहद महत्वपूर्ण बताया, जबकि 30 वर्ष से कम उम्र के केवल एक-तिहाई युवाओं ने ऐसा कहा।

अश्वेत और हिस्पैनिक समुदाय के कई लोगों ने अपनी नस्लीय या जातीय पहचान को राष्ट्रीय पहचान से अधिक महत्वपूर्ण बताया। इसके बावजूद कई प्रतिभागियों ने कहा कि अमेरिका में मिलने वाली स्वतंत्रता और अवसर आज भी उन्हें अपने देश पर गर्व करने का कारण देते हैं।