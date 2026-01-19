Monday, January 19, 2026
spot_img
HomeEntertainmentBorder 2 के लास्ट मिनट में दर्शकों को मिलेगा सरप्राइज, Dhurandhar 2...
EntertainmentSlider

Border 2 के लास्ट मिनट में दर्शकों को मिलेगा सरप्राइज, Dhurandhar 2 के मेकर्स का है ये खास प्लान

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
37

रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म ‘धुरंधर’ (Dhurandhar) की सफलता के बाद, इसके सीक्वल ‘धुरंधर 2’ का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। ‘बॉर्डर 2’ की स्क्रीनिंग के साथ 23 जनवरी को ‘धुरंधर 2’ से जुड़ा एक सरप्राइज रखा गया है। यह फिल्म 19 मार्च को रिलीज होगी और बॉक्स ऑफिस पर यश की ‘टॉक्सिक’ से मुकाबला करेगी।

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) अभिनीत फिल्म ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। बहुत जल्द इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। प्रशंसकों को इसका बेसब्री से इंतजार है, जो मार्च में रिलीज होगी। दर्शक दूसरे भाग के बारे में अपडेट के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है और हम आपको लिए पार्ट 2 को लेकर अपडेट लाए हैं।

कब रिलीज होगी बॉर्डर 2?

बॉलीवुड हंगामा की खबर के अनुसार आपको बॉर्डर 2 की स्क्रीनिंग के समय धुरंधर 2 की झलक देखने को मिलेगी। क्या है ये आइए पूरा मामला समझते हैं। खबर है कि आदित्य धर ने ‘धुरंधर’ के एंड-क्रेडिट सीक्वेंस को एक टीजर के रूप में फिर से एडिट किया है। यह नया टीजर ‘बॉर्डर 2’ की स्क्रीनिंग के साथ दिखाया जाएगा, जो 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

क्या है धुरंधर 2 के मेकर्स का प्लान?

‘बॉर्डर 2’ में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, अहान शेट्टी और अन्य कलाकार नजर आएंगे। रिपोर्ट के अनुसार इसका मकसद सिनेमाघरों में फिल्म देखने वाले दर्शकों के मन में रिलीज की तारीख को फिर से बिठाना है। धुरंधर 2 ईद 2026 पर रिलीज होने वाली है, और टीजर कुछ नए दृश्यों के साथ इस तारीख को दिमाग में बैठाने का आसान तरीका है। सूत्र ने आगे कहा, “धुरंधर 2 और बॉर्डर 2 दोनों ही देशभक्ति पर आधारित फिल्में हैं, और जियो स्टूडियोज की टीम देशभक्ति सिनेमा की इस लहर का फायदा उठाना चाहती है। पहले भाग के एंड-क्रेडिट्स से लिया गया टीजर का नया वर्जन बड़े पर्दे पर प्रीमियर के बाद डिजिटल रूप से भी जारी किया जाएगा। नए दर्शकों के लिए, यह केवल बड़े पर्दे पर ही उपलब्ध होगा।”

कब रिलीज होगी धुरंधर 2

वहीं धुरंधर 2 का ट्रेलर फरवरी के अंत तक आ जाएगा। धुरंधर 2 का मुकाबला यश अभिनीत फिल्म टॉक्सिक से बॉक्स ऑफिस पर होगा, दोनों फिल्में 19 मार्च को रिलीज होने वाली हैं। पहले इंटरनेट पर यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि क्या धुरंधर के निर्माता दूसरे भाग की रिलीज डेट बदलेंगे, लेकिन आदित्य धर ने पुष्टि की है कि कोई धुरंधर 2 को पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। ये तय रिलीज डेट पर ही रिलीज होगी।

Previous article
T20 World Cup 2026: बांग्लादेश खेलेगा या करेगा बॉयकॉट? ICC ने 21 जनवरी तक दी डेडलाइन
Next article
पुलिस ने नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वालम्बन हेतु महिलाओं/बालिकाओं को किया जागरूक
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved