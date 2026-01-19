Monday, January 19, 2026
T20 World Cup 2026: बांग्लादेश खेलेगा या करेगा बॉयकॉट? ICC ने 21 जनवरी तक दी डेडलाइन

आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत में खेलने या न खेलने का फैसला 21 जनवरी तक करने की डेडलाइन दी है। बांग्लादेश सुरक्षा कारणों से अपने मैच भारत से बाहर कराना चाहता है, लेकिन आईसीसी ने यह मांग खारिज कर दी है। अगर बांग्लादेश भारत में खेलने से इनकार करता है, तो उसे टूर्नामेंट से बाहर किया जा सकता है।

Bangladesh Deadline given by ICC: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत से पहले भारत और बांग्लादेश में क्रिकेट पर टकराव बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को भारत भेजने से इनकार किया था और उन्होंने आईसीसी से ये मांग की थी कि उनके मैच भारत से बाहर कराए जाए। हालांकि, उनकी इस मांग को आईसीसी ने खारिज कर दिया था।

अब इस मामले पर आईसीसी ने बांग्लादेश को डेडलाइन दे दी है। आईसीसी ने तय किया है कि 21 जनवरी तक इस बात पर फैसला कर लिया जाए कि बांग्लादेश टी20 विश्व कप में खेल रहा है या नहीं। हालांकि, बांग्लादेश ने इसके बावजूद एक बार फिर आईसीसी से कहा है कि वे वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी टीम भारत नहीं जाएगी यानी बांग्लादेश के मैचों के वेन्यू को शिफ्ट कर दिया जाएं।

21 जनवरी तक बांग्लादेश को करना होगा फैसला

रिपोर्ट के मुताबिक, मीटिंग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि आईसीसी (ICC) ने बांग्लादेश को 21 जनवरी तक की डेडलाइन दी है। बांग्लादेश से कहा गया है कि वह टी20 वर्ल्ड कप में भाग लेना चाहते है या नहीं, इसका फैसला वह 21 जनवरी तक करके आईसीसी को बता दें। ये भी बताए कि वह भारत में मैच खेलेंगे या नहीं। इसके बाद 21 जनवरी को आईसीसी खुद फैसला करेगी।

बांग्लादेश को बाहर कर देगी ICC?

अगर बांग्लादेश की टीम भारत में जाकर मैच खेलने से इनकार करती है तो आईसीसी उसे टूर्नामेंट से बाहर कर देगी। इसके बाद बांग्लदेश की जगह आईसीसी दूसरे देश का नाम रिप्लेसमेंट के तौर पर घोषित करेगी। ताजा रैंकिंग के अनुसार, ये देख स्कॉटलैंड हो सकता है।

कैसे शुरू हुआ विवाद?

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत नहीं आने के फैसले को लेकर विवाद लगातार चल रहा है। बीसीबी ने 4 जनवरी को आईसीसी को पत्र भेजकर अपने मैच भारत से बाहर शिफ्ट करने की मांग की थी। यह मांग बांग्लादेशी पेसर मुस्तफिजुर रहमान (Mustafizur Rahman) को भारत में लगातार बढ़ते विरोध के बाद बीसीसीआई के निर्देश पर केकेआर द्वारा आईपीएल 2026 से रिलीज करने के बाद की गई थी।

बीसीबी ने फिर सुरक्षा के कारणों से बांग्लादेशी खिलाड़ियों के भारत नहीं आने का फैसला लिया। उनका दावा है कि आईसीसी के स्वतंक्ष सिक्योरिटी एजेंसी से कराई गई सुरक्षा जांच में भारत में टी20 विश्व कप मैच के दौरान हमले का खतरा माना गया है।

इस पर आईसीसी ने कहा कि टी20 विश्व कप में भाग ले रहे सभा 20 देशों को ये एडवाइजरी भेजी गई है, जिसमें भारत में मध्यम से उच्च स्तर के खतरे की संभावना मानी गई है, लेकिन उस एडवाइजरी में किसी देश के नाम का जिक्र नहीं है। इस तरह आईसीसी ने बीसीबी के भारत से बाहर मैच शिफ्ट करने की मांग को ठुकरा दिया था।

