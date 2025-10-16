Thursday, October 16, 2025
संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों पर रहे सुरक्षा के अभूतपूर्व प्रबंध

ललितपुर। सुरक्षा के अभूतपूर्व प्रबंधों के बीच बुधवार को नगर पालिका परिषद के उप चुनाव को लेकर शहर के सभी 26 वार्डों में मतदान शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गया है। नगर पालिका परिषद उप चुनाव के लिए अपराह्न 5 बजे तक 36.99 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शाम छह बजे तक मतदान जारी था। व्यापक चुनावी प्रबंध एवं अभूतपूर्व सुरक्षा बंदोबस्तों के बीच निकाय चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया आज सुबह 7 बजे से प्रारम्भ हुई।

नगर पालिका परिषद उप चुनाव में मतदान प्रक्रिया निर्वाध गति से सम्पन्न कराने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला व्यवस्थाओं में जुटा रहा। सुबह मौसम थोड़ा बहुत सर्द और फिर गर्म रूप में रहा, जिसके चलते मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्साह देखा गया। जैसे-जैसे सूरज की तपिश तो बढ़ी, लेकिन मतदान प्रतिशत में खास उछाल नहीं आ सका। सुबह 7 से 9 बजे तक हुये मतदान का प्रतिशत प्रशासन द्वारा 4.6 प्रतिशत बताया गया, जो काफी कम रहा।

इसके अलावा सुबह 11 बजे तक 11.29 प्रतिशत मतदान हो सका। इसके बाद अपराह्न 1 बजे तक 21.3, अपराह्न 3 बजे तक 29.14 प्रतिशत मतदान सम्पन्न हुआ था। इसके बाद शाम 5 बजे तक 36.99 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। इसके बाद भी कई केन्द्रों पर मतदाता मौजूद थे, जिनके मत डलवाने की प्रक्रिया जारी रही। मतदान प्रतिशत में मतदाताओं का रूझान न होने से तमाम विसंगतियों की चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। मतदान की इस स्थिति को देखकर राजनैतिक विशलेषकों के आंकड़ों में भारी उलटफेर होने की उम्मीद जतायी जा रही है।

सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई थी। नगरीय क्षेत्र के आमतौर पर सभी बूथों पर मतदाताओं की भीड़ उमडऩा शुरू हो गई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद बढ़ती-घटती रही। सुबह से ही मतदाता काफी कम संख्या में मतदान के लिए पहुंचते रहे। इसके अतिरिक्त पर्याप्त मतदान केन्द्रों पर जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गयी है। नगर पालिका परिषद उप चुनाव को लेकर संवेदन व अति संवेदनशील मतदान केन्द्र चिन्हित कर लिये गये थे तथा सभी जगह मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्ती देखी गयी।

मतदान शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए प्रेक्षक/अपर आयुक्त झांसी उमाकांत त्रिपाठी, जिलाधिकारी अमनदीप डुली, पुलिस अधीक्षक मो.मुश्ताक, क्षेत्राधिकारी सदर अजय कुमार सहित सभी परगनाधिकारी, क्षेत्राधिकारी व पर्यवेक्षक पुलिस बल के साथ मतदान केन्द्रों का निरंतर भ्रमण करते रहे। वैसे भी सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किये गये थे कि बिना इजाजत के परिन्दा भी मतदान केन्द्रों पर पर नहीं मार सका। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में बाहरी जनपदों की तैनाती की गयी थी।

सभी मतदान केन्द्रों पर पुलिस सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह से मुस्तैद रहे तथा मतदान केन्द्रों के आस-पास समर्थकों व मतदाताओं की भीड़ जमा नहीं होने दी गई। वैसे भी सुरक्षा के कड़े इंतजामों को देखकर खुरापाती तत्वों के हौंसले पस्त पड़े दिखायी दिए तथा नगर में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गयी। मतदान को लेकर नगर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया था। इसके अलावा मार्ग पर जगह-जगह वाहनों की जांच की जा रही थी।

महिलाओं ने किया भजन कीर्तन

चौबयाना स्थित श्रीरघुनाथ जी मंदिर के चबूतरे पर कुछ महिलाओं की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुयी, जिसमें महिलाएं भजन-कीर्तन करतीं हुयी नजर आयी। इस भजन कीर्तन के पीछे खास वजह यहां सत्तादल के कद्दावर नेताओं के देर समय तक जमे रहना बताया जा रहा था।

करीब 2 घण्टे से अधिक चौबयाना में डटे रहे राज्यमंत्री

सूबे में सत्तादल के राज्यमंत्री मनोहरलाल पंथ शहर क्षेत्र के मोहल्ला चौबयाना, जो कि विधायक सदर के आवास का क्षेत्र हैं, तो वहीं यहां से सपा-कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी का भी आवास है, लिहाजा यह क्षेत्र काफी संवेदनशील माना जा रहा था। इस लिहाज से भी यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि राज्यमंत्री ने दो घण्टे से अधिक का समय इसी वार्ड में व्यतीत किया।

मतदाता पर्चियों को लेकर बनी ऊहा-पोह की स्थिति

नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद को लेकर उप चुनाव की मतदान प्रक्रिया के दौरान कई मतदाताओं तक मत पर्ची नहीं पहुंची, जिस कारण मतदाताओं में रोष दिखायी दिया। तो वहीं मतदान केन्द्रों के बाहर तमाम राजनैतिक दलों के लगाये गये शिविरों से मतदाता अपनी-अपनी मतदाता पर्ची बनवाते देखे गये।

चार प्रत्याशी रहे चुनावी मैदान में

इस उपचुनाव में अध्यक्ष पद के लिए चार प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें सत्तादल भाजपा से सोनाली जैन, सपा-कांग्रेस गठबंधन से प्रत्याशी नीलम चौबे और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नाजरीन बानो व मीना राजा शामिल हैं। सभी प्रत्याशियों की किस्मत मत पेटियों में बंद हो गया है। यह उपचुनाव वर्ष 2023 में विजयी रही भाजपा की सरला जैन के निधन के कारण कराया जा रहा है। उनका 24 जून 2025 को बीमारी से निधन हो गया था। पार्टी ने इस बार उनकी बहू सोनाली जैन पर दांव लगाया है।

