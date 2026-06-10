राहुल गांधी के बाद अब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बदला गेटअप, लाल टोपी और कुर्ता-पायजामा किया किनारे

New GetUp of Akhilesh Yadav: पब्लिक इमेज से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिल्कुल अलग पोशाक से सबको हैरान कर दिया।

लखनऊ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के बाद अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का नेताओं की परंपरागत पोशाक कुर्ता-पायजमा से मन भर गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को अपनी कैजुअल ड्रेस से सबको चौंका दिया। अगर वह एयरपोर्ट पर सुरक्षाकर्मियों से न मिलते तो शायद ही कोई उनको पहचान पाता।

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पारंपरिक पोशाक लाल टोपी और कुर्ता-पायजामा की पहचान छोड़कर कैजुअल लुक अपनाया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हमेशा सफेद कुर्ता-पायजामा और लाल टोपी में नजर आते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने अपनी इस ब्रांडेड इमेज को पूरी तरह बदल दिया है।

दिल्ली में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने काली ट्राउजर, सफेद टी-शर्ट और काले जूते पहने थे। उनके ड्रेस का यह बदलाव इतना जबरदस्त था कि सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा होने लगी। उनका जाना-पहचाना सफेद कुर्ता-पायजामा और लाल टोपी, जो बरसों से उनकी राजनीतिक पहचान बनी हुई थी, इस बार गायब थी।

लाल टोपी थी उनकी पहचान

अखिलेश यादव की पहचान लंबे समय से सफेद कुर्ता-पायजामा और लाल टोपी बन चुकी थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वे लगातार इसी रूप में दिखे। नाम सुनते ही लोगों के मन में यही छवि उभरती थी। ऐसे में अचानक आए इस बदलाव ने सबको हैरान कर दिया है।

कैजुअल लुक में अखिलेश, लोग हैरान

काली जींस, सफेद टी-शर्ट, ब्लैक शूज और बिना टोपी के अखिलेश यादव एयरपोर्ट से बाहर निकले तो हर कोई चौंक गया। उनका यह नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे राहुल गांधी के कैजुअल स्टाइल से भी तुलना कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर चर्चा

अखिलेश के हेयर स्टाइल और पूरे लुक की खूब तारीफ हो रही है। कई यूजर्स लिख रहे हैं कि यह अखिलेश यादव का सबसे अलग और स्टाइलिश अवतार है। पहले भी वे स्पोर्ट्स लुक में साइकिलिंग, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते नजर आ चुके हैं, लेकिन पब्लिक अपीयरेंस में यह बदलाव पहली बार देखने को मिला है।

राजनेताओं में स्टाइल बदलाव

राजनेताओं की पोशाक अक्सर उनकी पहचान बन जाती है। अखिलेश यादव ने साबित कर दिया कि वे बदलाव से नहीं डरते। अब सवाल यह है कि क्या यह एक बार का बदलाव है या अखिलेश नया पॉलिटिकल और पब्लिक इमेज बनाने जा रहे हैं। अपनी लंबे समय से चली आ रही पब्लिक इमेज से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिल्कुल अलग पोशाक से सबको हैरान कर दिया।

दिया कुछ अलग संकेत

वर्षों तक अखिलेश यादव के लिए लाल टोपी सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं थी। यह उनकी पार्टी की पहचान और क्षेत्रीय जड़ों का एक मजबूत प्रतीक थी। अब कैजुअल कपड़ों में जनता के बीच आकर सपा प्रमुख ने असल में राजनीतिक छवि से अलग कुछ करने का संकेत दिया है।