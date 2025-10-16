स्वच्छता में छिपा है सेहत का राज _डॉ गोरखनाथ पटेल

डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया” अभियान के अंतर्गत ग्लोबल हैंडवॉशिंग डे का आयोजन

जौनपुर । आज दिनांक 15 अक्टूबर 2025 को पी० एम० श्री कंपोजिट विद्यालय नाथूपुर, ब्लॉक सिरकोनी, जनपद जौनपुर के प्रांगण में Dettol बनेगा स्वस्थ इंडिया के सहयोग से ग्लोबल हैंडवॉशिंग डे का भव्य आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ पटेल तथा विशिष्ट अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी श्री अमरेश कुमार सिंह (सिरकोनी) डॉ० एमली पॉल चौधरी प्लान इंडिया लखनऊ उपस्थित रहे।साथ ही समाजसेविका लता शुक्ला, ग्राम प्रधान सुचिता सिंह, प्राथमिक शिक्षक संघ जौनपुर के जिलाध्यक्ष एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री अरविंद शुक्ला की गरिमामयी उपस्थिति रही।

भरी संख्या में जुटे हुए ग्रामवासियों एवं बच्चो को संबोधित करते हुए डॉ गोरखनाथ पटेल ने कहा कि स्वच्छता ही सेहत की कुंजी है और बिना स्वच्छता के नियमों के पालन के बगैर अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना नहीं की जा सकती । उन्होंने डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया अभियान के लोगो को बधाई देते हुए कहा कि स्वच्छता के लिए इनका समर्पण काबिले तारीफ है ।

इस अवसर पर बच्चों द्वारा स्वागत गीत, सरस्वती वंदना, डांस प्रतियोगिता एवं हैंडवॉश डेमो प्रस्तुत किया गया। बच्चों ने हाथ धोने के सही तरीकों को सीखा और स्वच्छता के महत्व पर अपने विचार साझा किए।

कार्यक्रम का संचालन एवं समन्वय डिस्ट्रिक्ट लीड श्री उत्कर्ष पाठक द्वारा किया गया। सहयोगी के रूप में श्री राजन दुबे एवं श्री ऋषभ पाठक की सक्रिय भूमिका रही।

अंत में आभार व्यक्त करते हुए प्राथमिक शिक्षक संघ जौनपुर के अध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापक अरविंद शुक्ल ने बच्चों को स्वच्छता अपनाने एवं नियमित हाथ धोने की प्रेरणा दी ताकि हर बच्चा स्वस्थ और सुरक्षित रह सके।अपने संदेश में कहा कि

“स्वच्छ हाथ, स्वस्थ जीवन — यही है ग्लोबल हैंडवॉशिंग डे का उद्देश्य।”