विकसित उत्तर प्रदेश में आम जन के विचारों की भूमिका अहम : सुनील अग्रहरि

बढ़नी सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा विकसित उ०प्र 2047 समृद्धि का शताब्दी पर्व को विराट जन आंदोलन का रूप देने हेतु आम जन को जोड़ने के लिए नगर पंचायत बढ़नी बाजार कार्यालय के सभागार में आयोजित गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित प्रबुद्धजनों एवं व्यापारियों को सम्बोधित करते हुए चेयरमैन सुनील अग्रहरि ने कहा कि 2047 में विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए आम जन मानस के विचारों की भूमिका अहम है इसलिए सभी प्रबुद्ध जनों से सुझाव मांगे जा रहे हैं।

उक्त के बावत जानकारी देते हुए नगर अध्यक्ष सुनील अग्रहरि ने कहा कि आपका सुझाव उत्तर प्रदेश के विकास में बदलाव लायेगा जिसके लिए मोबाइल के जरिए आप सभी लोग अपना अमूल्य सुझाव सीधे शासन को भेज सकते हैं। उक्त कार्यक्रम में अधिशाषी अधिकारी अजय कुमार, मनोज गोयल , ध्रुव चतुर्वेदी, सूरज लाल जायसवाल, दिनेश अग्रहरि, विजय चौरसिया, जुबेर अहमद, सहित अन्य व्यवसायी एवं प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे।