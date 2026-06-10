सिडनी: बोंडी बीच मास शूटिंग के आरोपी पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 19 और मामलों में केस दर्ज

सिडनी के बोंडी बीच पर हुए भीषण मास शूटिंग के आरोपी नावीद अकरम पर पुलिस ने 19 और नए आरोप लगाए हैं।

पिछले साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित प्रसिद्ध बोंडी बीच पर हुए देश के सबसे भीषण मास शूटिंग के एक आरोपी पर 19 अतिरिक्त आरोप लगाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि हनुक्का उत्सव के दौरान हुए इस हमले में 15 लोगों की जान गई थी और यह हमला इस्लामिक स्टेट से प्रेरित था।

गोलीबारी की घटना के कुछ दिनों बाद अधिकारियों ने शुरुआत में आरोपी नावीद अकरम पर 59 आरोप लगाए थे। इनमें 15 हत्या के मामले, हत्या के इरादे से घायल करने के 40 मामले और एक आतंकी अपराध का मामला शामिल था।

नए आरोपों का विवरण

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अकरम की वकील लियोनी गिटानी ने बुधवार को सिडनी की एक अदालत को बताया कि आरोपी के खिलाफ 19 और आरोप दायर किए गए हैं।

अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी पर कई नए गंभीर आरोप लगे हैं। इनमें हत्या के इरादे से गोली चलाने के 10 मामले, गिरफ्तारी से बचने के लिए आग्नेयास्त्र चलाने के 6 मामले, और हत्या के इरादे से गंभीर चोट पहुंचाने के 3 मामले शामिल हैं।

घटनास्थल पर ही मारा गया था आरोपी का पिता

24 वर्षीय नावीद अकरम ने अभी तक अदालत में अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। अधिकारियों ने इस गोलीबारी को अंजाम देने का आरोप उसके 50 वर्षीय पिता साजिद अकरम पर भी लगाया था, जिसे पुलिस ने घटनास्थल पर ही मार गिराया था।

इस हमले ने अपने सख्त बंदूक कानूनों के लिए पहचाने जाने वाले देश ऑस्ट्रेलिया को स्तब्ध कर दिया था। इस घटना के बाद से हथियारों पर कड़े नियंत्रण और यहूदी-विरोध से निपटने के लिए अधिक निर्णायक कार्रवाई की मांग फिर से तेज हो गई है।

इसके साथ ही, ऑस्ट्रेलिया ने यहूदी-विरोध और सामाजिक एकजुटता की जांच के लिए एक सरकार समर्थित इंक्वायरी भी शुरू की है, जिसके नतीजे इस साल दिसंबर तक आने की उम्मीद है।