टी20 विश्‍व कप 2026 से पहले अफगानिस्‍तान क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। अफगानिस्‍तान के तेज गेंदबाज नवीन-उल-हक चोट के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी तीन मैचों की टी20 सीरीज और अगले महीने से शुरू होने वाले मेंस टी20 विश्व कप 2026 दोनों से बाहर हो गए हैं। नवीन की सर्जरी इसी महीने के अंत में होनी है। हालांकि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक नवीन के रिप्‍लेसमेंट का खुलासा नहीं किया है।

नवीन दिसंबर 2024 में आखिरी बार अफगानिस्‍तान के लिए क्रिकेट खेले थे। तब से वह अलग-अलग फ्रेंचाइजी के लिए क्रिकेट खेले। इसमें 2025 की शुरुआत में SA20 और संयुक्त राज्य अमेरिका में मेजर लीग क्रिकेट शामिल हैं। कंधे की चोट के कारण वे एशिया कप 2025 में नहीं खेल पाए। बाद में MI एमिरेट्स के लिए खेलते हुए ILT20 में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की। यह उनका आखिरी मैच था।

अफगानिस्तान ने पहले ही टी20 विश्व कप टीम के लिए रिजर्व खिलाड़ियों की घोषणा कर दी थी। इसमें मिस्ट्री स्पिनर एएम गजनफर और तेज गेंदबाज एजाज अहमदजई और जिया उर रहमान शरीफी शामिल हैं। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि नवीन की जगह इनमें से किसी को टीम में शामिल किया जाएगा या नहीं।

राशिद खान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैचों में अफगानिस्तान की कप्तानी करने के लिए एमआई केपटाउन को छोड़ दिया है। उनके जाने से मौजूदा चैंपियन टीम और कमजोर हो गई है। फ्रेंचाइजी फिलहाल आठ मैचों में सिर्फ दो जीत और पांच हार के साथ तालिका में सबसे नीचे है। मुजीब उर रहमान ने भी पार्ल रॉयल्स को छोड़ दिया है।

राशिद के जाने के बाद कीरोन पोलार्ड शेष सीजन के लिए एमआई केपटाउन में शामिल हो गए हैं। पोलार्ड ने हाल ही में एमआई एमिरेट्स को ILT20 में उपविजेता बनाया था और इससे पहले 2024 SA20 के दौरान MI केपटाउन की कप्तानी की थी। ILT20 में पोलार्ड ने 141.50 के स्ट्राइक रेट से 225 रन बनाए।

पोलार्ड के आने के बावजूद उनसे एमआई केपटाउन की कप्तानी संभालने की उम्मीद नहीं है। फ्रेंचाइजी शुक्रवार को राशिद के स्थान पर कप्तानी संभालने वाले नए खिलाड़ी की घोषणा करने वाली है। रासी वैन डेर डुसेन और रयान रिकेल्टन कप्‍तानी की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं।