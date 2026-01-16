Friday, January 16, 2026
spot_img
HomeEntertainment'जब मैंने GenZ ऑडियंस देखी तो...', Honey Singh ने इस वजह से...
EntertainmentSlider

‘जब मैंने GenZ ऑडियंस देखी तो…’, Honey Singh ने इस वजह से कॉन्सर्ट में दिया भद्दा बयान; मांगी माफी

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
59

यो यो हनी सिंह ने दिल्ली में आयोजित कॉन्सर्ट में आपत्तिजनक बयान दिया जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उन्हें बुरी तरह आलोचना सहनी पड़ी। अब सिंगर ने एक वीडियो जारी करते हुए ऐसा बयान देने के पीछे की वजह बताई है। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों उन्हें ऐसा कहा था। साथ ही उन्होंने माफी भी मांगी।

रैपर और सिंगर यो यो हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh) अपने एक बयान के लिए बुरी तरह ट्रोल हो रहे हैं। वह दिल्ली में एक कॉन्सर्ट में आए और उन्होंने ऑडियंस को संबोधित करते हुए आपत्तिजनक बात की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और सिंगर ट्रोल होने लगे।

सोशल मीडिया पर भारी आलोचना सहने के बाद हनी सिंह ने एक वीडियो के जरिए सफाई दी और बताया कि आखिर उन्होंने वह बयान क्यों दिया। यही नहीं, सिंगर ने स्टेटमेंट के जरिए भी माफी मांगी।

हनी सिंह ने भद्दे बयान पर दी सफाई

हनी सिंह ने वीडियो में सफाई देते हुए कहा कि वह शो में सिर्फ एक गेस्ट थे। वह दो दिन पहले ही लंच पर गायनेकोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट से मिले थे। सिंगर ने बताया कि उनसे उन्हें पता चला कि आज के समय में यंग लोग यौन संचारित बीमारी से जूझ रहे हैं। हनी सिंह का कहना है, “जब मैंने GenZ ऑडियंस देखी तो मेरी सोच थी कि मैं GenZ को उन्हीं की भाषा में एक मैसेज दे जाऊं।” उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि वह OTT की भाषा में अगर बात करेंगे तो वे जल्दी समझ जाएंगे।

हनी सिंह ने आगे कहा, “लेकिन वह भाषा कईयों को बुरी लगी। मैं उनसे माफी मांगता हूं। मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं था। इंसान गलतियों का एक पुतला है। मैं कोशिश करूंगा कि आज के बाद ऐसी गलती दोबारा न हो।”

हनी सिंह को हो रहा है अफसोस

हनी सिंह ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, “मैं अपने एक वीडियो के बारे में बात करना चाहता हूं जो अभी ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहा है और जिससे कई लोगों को ठेस पहुंची है और परेशानी हुई है। मुझे सच में इस बात का बहुत अफसोस है कि मेरे शब्दों को जिस तरह से पेश किया गया और उसकी वजह से जो आपत्तिजनक बातें सामने आईं। मेरा इरादा कभी भी किसी को दुख पहुंचाना, अपमान करना या ठेस पहुंचाना नहीं था।”

Previous article
T20 World Cup 2026: विश्‍व कप से पहले अफगानिस्‍तान को लगा तगड़ा झटका, Naveen ul Haq टूर्नामेंट से बाहर
Next article
सपाईयों ने जिला मुख्यालय पर मनाया सांसद डिंपल यादव का जन्मदिन,दी बधाई
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved