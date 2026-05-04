Monday, May 4, 2026
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तहसील निजामाबाद में फैले भ्रष्टाचार से जानता है त्रस्त ।

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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आजमगढ़l पूरी तहसील निजामाबाद के हर विभाग में डेली वेजेज़ कर्मचारियों (अटॉर्नियों )के चलते धड़ल्ले से की जा रही है धन उगाही ही। एसडीएम प्रशासन आजमगढ़ ने कुछ समय पुर्व तहसील में छापा मारकर कर एक अटॉर्नी को पकड़ने में सफलता मिली थी बाकी भाग गए थे ।काफी काफी समय तक अटॉर्नी तहसील छोड़कर भागे हुए थे।

सजाउद्दीन पुत्र सुल्तान अहमद ग्राम पवई लाडपुर सरायमीर आजमगढ़ ने तहसील में फैले भ्रष्टाचार की लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पोर्टल पर 16अप्रैल 2026को भेजा है।और जांच की मांग की है।जिसमें मुख्य रूप से नायब तहसीलदार न्यायिक के कार्यालय में कार्यरत अटार्नी बाबू संनदीप मुंह मांगी रकम लेकर काम करता है।पैसा नहीं देने पर दौड़ता रहता है।

इसे कार्य करने की कोई समय की बाध्यता नहीं। फाइलों के साथ छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया। इनके साथ दुर्व्यवहार का आरोप प्रार्थना पत्र में लगाया गया है।पूरी तहसील में दलालों और रिश्वत बाजार गर्म किसी कार्य दिवस में गोपनीय तरीके से देखा जा सकता है। जिलाधिकारी आजमगढ़ से कार्रवाई की मांग की है ताकि जनता को नहीं आ मिल सके।

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