Met Gala 2026 में नहीं दिखेगा ‘देसी गर्ल’ का जलवा, Priyanka Chopra ने दो खास कारणों से ठुकराया न्यौता

Priyanka Chopra Jonas मेट गाला 2026 में शामिल नहीं हो पाएंगी। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण-

Met Gala 2026 में इस साल शायद एक ऐसी हस्ती की कमी खलेगी, जो हमेशा से ही इस इवेंट की शान रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रियंका चोपड़ा जोनास इस मशहूर फैशन नाइट में शामिल नहीं हो पाएंगी।

काम की जिम्मेदारियां सबसे पहले

रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) इस साल मेट गाला में शामिल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि एक ही समय पर उनके कई प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, वह अभी ‘सिटाडेल’ (Citadel) के आने वाले सीजन के लिए एक बड़े ग्लोबल प्रेस टूर पर हैं, जो जल्द ही रिलीज होने वाला है। दूसरी रिपोर्ट बताती है कि उनका शेड्यूल अभी चल रही शूटिंग्स में व्यस्त है, जिसमें उनकी फिल्म ‘वाराणसी’ (Varanasi) भी शामिल है, जिसकी वजह से वह इस इवेंट के दौरान न्यूयॉर्क से दूर हैं।

लॉस एंजिल्स में ‘देसी गर्ल’ होंगी सम्मानित

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, ‘प्रियंका इस साल MET Gala में शामिल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वह अभी ‘Citadel’ के आने वाले सीजन के प्रमोशन के लिए एक बड़े ग्लोबल प्रेस टूर में व्यस्त हैं। यह सीजन 6 मई को रिलीज हो रहा है, और इसके तुरंत बाद वह ‘Gold House Gala’ के लिए लॉस एंजिल्स जाएंगी, जहां उन्हें लगातार दूसरे साल ‘Global Vanguard Award’ से सम्मानित किया जाएगा।

हर बार रेड कार्पेट पर ‘देसी गर्ल’ ने बिखेरा जलवा

भले ही प्रियंका हर साल Met Gala में शामिल नहीं हुई हैं, लेकिन उनके कभी-कभार के अपीयरेंस ने रेड कार्पेट पर एक गहरा असर छोड़ा है। उन्होंने 2017 में अपने मौजूदा पति निक जोनस के साथ अपना डेब्यू किया था। उनका बेज रंग का Ralph Lauren आउटफिट उस एडिशन की सबसे खास बातों में से एक बन गया था, जिसने सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ ला दी थी।

2018 के Met Gala में, जिसकी थीम ‘Heavenly Bodies’ थी, उन्होंने एक बार फिर Ralph Lauren को चुना; वे एक मखमली बरगंडी गाउन और रत्नों से जड़े हुड में नजर आईं। 2019 के Met Gala की थीम ‘Camp: Notes on Fashion’ थी। चोपड़ा एक सिल्वर Dior Haute Couture गाउन में नजर आईं।

2023 में, वह कार्ल लेगरफेल्ड को श्रद्धांजलि देने के लिए, एक बेहद खूबसूरत ब्लैक-एंड-व्हाइट वैलेंटिनो गाउन पहनकर रेड कार्पेट पर वापस लौटीं। उनका पिछला मेट गाला अपीयरेंस पिछले साल ‘टेलरड फॉर यू’ थीम के लिए था। प्रियंका ने ओलिवियर राउस्टिंग द्वारा डिजाइन किए गए कस्टम बाल्मेन हॉल्टर-नेक सूट में सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।

प्रियंका का वर्कफ्रंट

प्रियंका चोपड़ा इस समय बड़े प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रही हैं; वह है एस.एस. राजामौली की आने वाली एक्शन-एडवेंचर फिल्म वाराणसी, जिसमें वे महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ नजर आएंगी। इसके अलावा वह Prime Video की सीरीज Citadel के दूसरे सीजन में नादिया सिंह के अपने किरदार में वापसी करने के लिए भी तैयार हैं।