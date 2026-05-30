यादव महासभा के समर्पित कार्यकर्ता सोनू यादव के पिता लाल सिंह यादव के निधन पर उमड़ा शोक

यादव महासभा के पदाधिकारियों ने गांव पहुंचकर जताई संवेदना

“संकट की इस घड़ी में पूरा समाज आपके साथ” — चौधरी राजेश यादव

फतेहपुर। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के समर्पित युवा कार्यकर्ता सोनू यादव के पिता लाल सिंह यादव के आकस्मिक निधन की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। हार्ट अटैक के चलते हुए उनके निधन से परिवार, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों में गहरा दुःख व्याप्त है। शुक्रवार को यादव महासभा के पदाधिकारियों एवं समाज के गणमान्य लोगों ने उनके गांव पहुंचकर शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

गांव पहुंचने पर उपस्थित लोगों ने दिवंगत लाल सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उन्हें इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की गई। शोक सभा के दौरान माहौल बेहद भावुक रहा और परिजनों की आंखें अपने प्रियजन की याद में नम हो उठीं। ग्रामीणों और उपस्थित लोगों ने बताया कि लाल सिंह यादव सरल, मिलनसार एवं समाजसेवी व्यक्तित्व के धनी थे। वह हमेशा लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे और समाज में भाईचारे तथा सौहार्द की भावना को मजबूत करने का प्रयास करते थे। उनके व्यवहार और कार्यों के कारण गांव तथा आसपास के क्षेत्र में उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त था।

उनके निधन को समाज की अपूरणीय क्षति बताया गया। इस अवसर पर अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी राजेश यादव ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा यादव समाज और यादव महासभा परिवार सोनू यादव एवं उनके परिवार के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता परिवार का सदस्य है और किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर महासभा हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि जीवन और मृत्यु प्रकृति का अटल सत्य है, लेकिन परिवार के मुखिया का अचानक इस तरह संसार छोड़ जाना अत्यंत पीड़ादायक होता है। ऐसे कठिन समय में समाज का साथ और आत्मीय सहयोग ही परिवार को आगे बढ़ने की शक्ति देता है।

मौजूद लोगों ने बताया कि सोनू यादव लंबे समय से यादव महासभा के लिए निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों, जरूरतमंदों की सहायता तथा समाज को संगठित करने के प्रयासों में उनकी सक्रिय भूमिका रहती है। यही कारण है कि उनके परिवार पर आए इस दुखद संकट में समाज के लोग बड़ी संख्या में संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। परिवार के सदस्यों ने बताया कि लाल सिंह यादव न केवल परिवार के मुखिया थे, बल्कि पूरे परिवार की प्रेरणा और मार्गदर्शक भी थे।

उनके अनुभव और सलाह से परिवार निरंतर प्रगति करता रहा। उनके अचानक निधन से परिवार को गहरा आघात पहुंचा है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। ग्रामीणों के अनुसार हार्ट अटैक की घटना अचानक हुई। परिजन उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश में जुटे, लेकिन स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। निधन की सूचना मिलते ही गांव में शोक का माहौल छा गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण, रिश्तेदार एवं शुभचिंतक उनके आवास पर पहुंचने लगे। अंतिम दर्शन के दौरान हर आंख नम दिखाई दी। लोगों ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। पूरे क्षेत्र में लाल सिंह यादव के निधन को एक सम्मानित एवं सामाजिक व्यक्ति की बड़ी क्षति के रूप में याद किया जा रहा है।