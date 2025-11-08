कैरियर मार्गदर्शन हेतु ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ के करियर काउंसलिंग सेल तथा कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दिनांक 08 नवम्बर 2025 को “Career Roadmap: From GATE to Govt. Jobs & PSUs” विषय पर एक ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का आरंभ संयोजक (Convener) डॉ. मजहर खालिक, के स्वागत उदबोधन द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को GATE परीक्षा की तैयारी, सरकारी संगठनों में उपलब्ध अवसरों, तथा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs) में करियर संभावनाओं के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करना है।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता (Resource Person) श्री ताज मोहम्मद, जिला सूचना अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा विद्यार्थियों को GATE परीक्षा की प्रभावी तैयारी हेतु आवश्यक रणनीतियाँ, समय प्रबंधन तकनीकें तथा सरकारी संस्थानों एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में उपलब्ध विविध करियर अवसरों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। अन्त में सह-संयोजक (Co-Convener) डॉ. रज़ा अब्बास हैदरी द्वारा धन्यवाद भाषण प्रस्तुत किया गया।

कार्यक्रम में समन्वयक (Coordinators) डॉ. राहुल कुमार मिश्रा, डॉ. ज़ैबुन्न निसा और डॉ. मूसी रज़ा उपस्थित रहे।सेमिनार में विभाग के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।