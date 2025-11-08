Saturday, November 8, 2025
मिट्टी में पानी जाने पर महिलाओं को पीटा पुलिस की अनसुनी

अंबेडकरनगर मिट्टी में पानी जाने पर विरोध में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिलाओं को जमकर पीट दिया। पिटाई से महिलाओं को कई जगह चोटें आई है। मामला 3 नवंबर का है लेकिन पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। पीड़िता पुलिस की अनसुनी से दर-दर भटकने को विवस है। सम्मनपुर थाना क्षेत्र के स्थलवा रामपुर राम पट्टी गांव में सकीना बानो के गिराई गई मिट्टी में पानी नल का पानी उसकी मिट्टी में गिरा रहे हैं।

आरोप है कि घर पर कोई पुरुष नहीं था तो महिलाओ ने विरोध किया। विरोध पर विपक्षी आग बबूला हो गए। फावड़ा लेकर विपक्षी ने सकीना के ऊपर हमला कर दिया। हमले में शकीना के हाथ में चोटे व सिर मे चोटे आई है। पीड़िता जान बचाने के लिए घर की तरफ भागी तो उक्त विपक्षीगण हाथ में लाठी डंडा लेकर घर में घुसकर जमकर पीटा। बीच बचाव के लिए आई घर की शमीमा खातून व जहीरा बानो को भी बुरी तरह पीटा गया।

विपक्षियों की पिटाई से तीनों महिलाओं को कई जगह अंदरूनी चोटें आई हैं। और भद्दी गालियां देते हुए लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।आरोप है कि कान की बाली व मंगलसूत्र भी छीन लिया गया है। थाने की पुलिस ने शिकायत पर आरोपितों पर कोई कार्रवाई करने के बजाय उल्टे समझौता का दबाव बनाने लगे। मामला 3 नवंबर का है लेकिन अभी तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। पुलिस की अनसुनी से पीडिता न्याय के लिए दर-दर भटकने को विवस है। विपक्षी की पिटाई से पीड़िता का परिवार डरा सहमा है। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। उधर,थानाध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

