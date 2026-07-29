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बसखारी पुलिस ने अभियुक्त को अवैध गांजा के साथ किया गिरफ्ता

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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अंबेडकरनगर अपराध व अपराधियों के ऊपर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद अम्बेडकरनगर प्राची सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी हरेन्द्र कुमार के द्वारा चलाये जा रहे अभियान एवं क्षेत्राधिकारी नगर नितीश तिवारी के निर्देशन में 27.07.2026 को प्रभारी निरीक्षक भूपेन्द्र सिंह के कुशल पर्वेक्षण में थाना बसखारी पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनों की चेकिंग के दौरान पटना मुबारकपुर नहर के किनारे से समय करीब 16.57 बजे 1.043 किलो ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 नफर अभियुक्त पंकज कुमार पुत्र स्व0 प्रहलाद नि0ग्राम साबितपुर थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गये व्यक्ति की जामा तलाशी से 30,200/- रूपये नकद , 02 अदद मोबाइल फोन एवं घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साइकिल UP50AH9885 बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर पकड़े गये अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0-192/ 26 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर न्यायालय भेजा गया।

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