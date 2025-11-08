हरदोई राज्य महिला आयोग सदस्य एकता सिंह ने बेंहदर व कछौना में किया निरीक्षण अव्यवस्थाओं पर फटकार, बेहतर कार्य पर की सराहना

हरदोई संडीला राज्य महिला आयोग की सदस्य एकता सिंह ने को संडीला तहसील क्षेत्र के बेंहदर और कछौना ब्लॉक के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जहां व्यवस्थाएं ठीक मिलीं, वहां सराहना की गई, वहीं अव्यवस्थाओं पर जिम्मेदारों को कड़ी फटकार भी लगाई गई उन्होंने सबसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेहंदर का निरीक्षण किया यहां अधीक्षक दिनेश पाल भारती के देर से पहुंचने पर सख्त चेतावनी दी।

एकता सिंह ने ओपीडी, दवा वितरण केंद्र, महिला वार्ड की सफाई व्यवस्था और उपस्थिति रजिस्टर की गहन जांच की। निरीक्षण में लेबर रूम के पास सुरक्षा गार्ड की अनुपस्थिति और जाली टूटी होने पर अधीक्षक को जमकर फटकार लगाई इसके बाद उन्होंने बाल विकास परियोजना कार्यालय बेहंदर का भी निरीक्षण किया, जहां छह कर्मचारियों में से केवल तीन के हस्ताक्षर दर्ज पाए गए कार्यालय की गंदगी और लापरवाही देखकर उन्होंने सुपरवाइजर सुमन को कड़ी चेतावनी दी वहीं कछौना ब्लॉक के भीरीघाट प्राथमिक विद्यालय में शौचालय व अन्य व्यवस्थाओं की बदहाली पर नाराजगी जताई और तत्काल सुधार के निर्देश दिए इसके विपरीत, ग्राम नैरा के आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्थाएं देखकर एकता सिंह ने स्टाफ की प्रशंसा की और कहा कि “ऐसी कार्यशैली से ही सरकार की योजनाओं का सही लाभ जनता तक पहुंचता है निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि महिला आयोग का उद्देश्य महिलाओं के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करना है, जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।