Saturday, November 8, 2025
“वन्दे मातरम्” के 150 वर्ष पूर्ण होने पर जिला पंचायत सभागार में सजीव प्रसारण कार्यक्रम का हुआ आयोजन

राष्ट्रभक्ति एवं गौरव के प्रतीक राष्ट्रीय गीत “वन्दे मातरम्” के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला पंचायत सभागार, गोंडा में “वन्दे मातरम्” सजीव प्रसारण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती प्रियंका निरंजन तथा मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती अंकिता जैन ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में सभी उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने राष्ट्रगीत “वन्दे मातरम्” का सामूहिक गायन किया। इसके पश्चात् सजीव प्रसारण के माध्यम से देशभर में आयोजित “वन्दे मातरम् @150” कार्यक्रम का अवलोकन किया गया।

इस अवसर पर जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने कहा कि “वन्दे मातरम्” केवल एक गीत नहीं, बल्कि यह भारत माता के प्रति हमारे अटूट प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे अपने कार्य के प्रति समर्पण, ईमानदारी एवं देशभक्ति की भावना को सदैव बनाए रखें। मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती अंकिता जैन ने कहा कि यह अवसर हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर और राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ करने का संदेश देता है। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं व प्रतिनिधि उत्साहपूर्वक उपस्थित रहे।

