सुदिति ग्लोबल एकेडमी में अंतरराष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड परीक्षा संपन्न

इटावा। सुदिति ग्लोबल एकेडमी में आज हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई।यह ओलंपियाड देश का एकमात्र हिंदी विषयक प्रतियोगी आयोजन है,जिसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड(CBSE), रक्षा मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह परीक्षा विद्यालय स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक आयोजित की जाती है।
परीक्षा में विद्यालय के कक्षा 1 से 12 तक के कुल 391 छात्र-छात्राओं ने नामांकन कराया,जिनमें से 383 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरे परीक्षा केंद्र पर अनुशासन एवं गंभीरता का वातावरण बना रहा।परीक्षा के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य कमल कुमार ने कक्षाओं का निरीक्षण करते हुए छात्रों का उत्साहवर्धन किया।उन्होंने कहा कि हिंदी ओलंपियाड परीक्षा न केवल विद्यार्थियों में राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम बढ़ाती है, बल्कि भाषा के व्यावहारिक एवं बौद्धिक ज्ञान को भी सुदृढ़ करती है।
परीक्षा आयोजन को सफल बनाने में कोऑर्डिनेटर मसूद अहमद, सीनियर बॉयज विंग एच.एम.संदीप मौर्य,जूनियर बॉयज विंग एच.एम.अंशु दीक्षित, प्राइमरी विंग एच.एम.शाहीन खान,गर्ल्स विंग एच.एम.सिंपल त्रिपाठी,हिंदी शिक्षिका संगीता वर्मा एवं परीक्षा प्रमुख गौरव टंडन का विशेष सहयोग उल्लेखनीय रहा।विद्यालय परिवार ने परीक्षा में सम्मिलित सभी छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।