भारत-पाक मैच को लेकर महुआ का निशाना, पूछा- खून और क्रिकेट एक साथ कैसे बह सकते हैं?

एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच से पहले तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि खून और क्रिकेट साथ-साथ बह सकते हैं खासकर जब अमित शाह के बेटे की किस्मत इस पर निर्भर हो।

एशिया कप में भारत व पाकिस्तान के बीच रविवार को हाई वोल्टेज मैच से पहले तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार हमला बोला।

पाकिस्तान के साथ मैच खेलने पर आपत्ति जताते हुए महुआ ने एक्स पर अमित शाह को टैग करते हुए लिखा, “पाकिस्तान में खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते लेकिन खून और क्रिकेट जरूर बह सकते हैं। खासकर जब अमित शाह के केवल योग्यता वाले बेटे की किस्मत इसी पर निर्भर हो। सर्वश्रेष्ठ टीम की जीत की कामना करती हूं।”

भारत ने रद किया सिंधु जल संधि

मालूम हो कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को रद कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कह था कि आतंकवाद और व्यापार साथ-साथ नहीं चल सकते और खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। मोदी की इसी टिप्पणी को हथियार बनाकर कृष्णानगर की सांसद महुआ ने भारत-पाक मैच को लेकर केंद्र पर निशाना साधा।

मनोज तिवारी का निशाना

बंगाल के खेल राज्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के विधायक एवं पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने भी कहा कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का मतलब पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों का अपमान करना है। मालूम हो कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विपक्ष्री दलों ने इस मैच के बहिष्कार की मांग की थी। दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने कहा कि यह एक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है और इसमें भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा भारत टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा।

