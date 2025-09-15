Monday, September 15, 2025
बासमती चावल बेचने वाली कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट, 6 महीने में दिया 50% रिटर्न, एक बुरी खबर से हावी बिकवाली

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
बासमती चावल बेचने वाली KRBL लिमिटेड के शेयरों में गिरावट की वजह कंपनी में कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़ा एक मुद्दा रहा है। कंपनी की फाइलिंग से पता चला कि एक स्वतंत्र निदेशक ने बोर्ड से इस्तीफा देते समय गवर्नेंस स्टैंडर्ड से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। 13 सितंबर शुक्रवार को शेयर 444 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे और आज 10 फीसदी टूटकर 398 रुपये पर आ गए।

देश में इंडिया गेट बासमती (India Gate Basmati Rice) राइस के नाम से मशहूर चावल ब्रांड की कंपनी के शेयरों (KRBL Share Price Down) में भारी गिरावट आई है। 15 सितंबर को KRBL के शेयर दस फीसदी तक टूट गए। शेयरों में गिरावट की वजह कंपनी में कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़ा एक मुद्दा रहा है। दरअसल, कंपनी की फाइलिंग से पता चला कि एक स्वतंत्र निदेशक ने बोर्ड से इस्तीफा देते समय गवर्नेंस स्टैंडर्ड से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। इस खबर के चलते कंपनी के शेयर गिरावट के साथ 398 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं, जबकि 13 सितंबर, शुक्रवार को 444 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे।

अनिल कुमार चौधरी ने 8 सितंबर, 2025 को केआरबीएल लिमिटेड से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया था, और कंपनी ने अगले दिन एक्सचेंज को इस घटनाक्रम की जानकार दी। निदेशक अनिल कुमार चौधरी ने कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़े कुछ मुद्दों का हवाला दिया जो कई कोशिशों के बावजूद बने हुए हैं।

इस्तीफे में अनिल कुमार चौधरी ने क्या कहा?

KRBL लिमिटेड से इस्तीफे देते हुए अनिल कुमार चौधरी ने अपने रेसिगनेशन लेटर में कहा, “मैं अब स्वतंत्र निदेशकों के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत परिकल्पित तरीके से बोर्ड के कामकाज में सार्थक योगदान देने में सक्षम नहीं हूं।”

अनिल चौधरी ने बोर्ड के ऑपरेशन को लेकर कुछ चिंताओं के बारे में भी बताया, जिससे कंपनी के शेयरों में निवेशकों की बेचैनी बढ़ गई है और इसी वजह से भारी बिकवाली हुई है। उन्होंने कहा , “मुझे लगता है कि बोर्ड की मौजूदा कार्यप्रणाली सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।” अनिल चौधरी ने यह आरोप भी लगाया कि कंपनी में असहमति जताने वाले को दबाया या दरकिनार कर दिया जाता है।

शेयरों ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न

केआरबीएल लिमिटेड के शेयरों ने लंबी अवधि में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीनों में कंपनी के स्टॉक 50 फीसदी से ज्यादा चढ़ चुके हैं, जबकि अधिकतम अवधि में 30,000% से ज्यादा रिटर्न दिया है।

