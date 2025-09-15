Monday, September 15, 2025
BPSC 71st Answer Key 2025: बीपीएससी 71वीं परीक्षा के लिए आंसर की कब होगी जारी, जानें संभावित डेट

बीपीएससी इंटीग्रेटेड 71st कंबाइंड (प्रिलिमिनरी) कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 13 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया है। अब बीपीएससी की ओर से आंसर की उपलब्ध करवाई जाएगी। परीक्षार्थी उत्तर कुंजी द्वारा अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकेंगे और उसमें दिए किसी उत्तर से संतुष्ट न होने पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर पाएंगे।

नई दिल्ली। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) की ओर से इंटीग्रेटेड 71st कंबाइंड (प्रिलिमिनरी) कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2025 का आयोजन 13 सितंबर 2025 को राज्यभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया गया है। अब एग्जाम में भाग लेने वाले अभ्यर्थी आंसर की का इंतजार कर रहे हैं ताकी वे अपने रिजल्ट का अनुमान लगा सकें। आपको बता दें कि पिछले पैटर्न को देखें तो बीपीएससी की ओर प्रोविजनल आंसर की इस माह के अंत तक या अक्टूबर माह में जारी की जा सकती है। आंसर की ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जारी होगी।

तय तिथियों में दर्ज कर सकेंगे आपत्ति

आंसर की जारी होने के बाद अभ्यर्थी इससे अपने सभी प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकेंगे। इस दौरान अगर में इसमें दिए किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होंगे तो तय तिथियों के अंदर उस पर आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। ऑब्जेक्शन ऑनलाइन माध्यम से दर्ज किया जा सकेगा।

आंसर की डाउनलोड करने की स्टेप्स

  • बीपीएससी आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
  • बसाइट के होम पेज पर आपको डैशबोर्ड में लॉग इन करना होगा।
  • इसके बाद अभ्यर्थी आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे।
  • लॉग इन के माध्यम से ही अभ्यर्थी आंसर की पर ऑब्जेक्शन भी दर्ज कर सकेंगे।

1298 पदों के लिए हो रही भर्ती

बीपीएससी 71st भर्ती के माध्यम से कुल 1298 पदों पर भर्ती की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि पहले 1250 पदों को भरा जाना था। जिसके बाद इसमें पहले 14 पदों और उसके बाद 34 और नए पदों को जोड़ा गया था। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

चयन प्रक्रिया

बीपीएससी 71st में चयनित होने के लिए जो अभ्यर्थी प्रीलिम एग्जाम में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त कर लेंगे वे अगले चरण की परीक्षा (मेंस एग्जाम) के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। इसके बाद मुख्य परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अंत में इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल होना होगा। सभी चरणों के बाद अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट तैयार कर जारी की जाएगी। जिनका नाम इस लिस्ट में दर्ज होगा उनको रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहें।

