एग्ज़िकॉन को सौंपा गया यू.पी. इंटरनेशनल ट्रेड शो का २५००० वर्गमीटर का मैनेजमेंट , प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी करेंगे उद्घाटन

यू.पी. इंटरनेशनल ट्रेड शो २०२५ का तीसरा संस्करण, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में क्यूरेट किया गया प्रमुख ट्रेड शो है, २५ से ३० सितम्बर २०२५ तक इंडिया एक्सपो सेंटर, ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगा। इस प्रतिष्ठित आयोजन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा।

इस आयोजन के लिए एग्ज़िकॉन इवेंट्स मीडिया सॉल्यूशंस लिमिटेड को प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और प्रदर्शक सेवाओं की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।

कंपनी इंडिया एक्सपो सेंटर के हॉल नंबर १,३,५ और ७ का प्रबंधन करेगी, जिनका कुल क्षेत्रफल १३००० वर्गमीटर है। इसके साथ ही, १२००० वर्गमीटर क्षेत्र में दो पूर्णतः वातानुकूलित, जर्मन-इंजीनियर्ड आउटडोर हॉल का निर्माण करेगी। इस प्रकार, कंपनी कुल २५००० वर्गमीटर प्रदर्शनी, डिस्प्ले और प्रदर्शक सेवाएँ उपलब्ध कराएगी।

एग्ज़िकॉन के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर एम. क्यू. सैयद, जिनका जन्म रुदौली, ज़िला अयोध्या में हुआ था, ने कहा:

“दिल्ली-एनसीआर भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिस्पर्धी प्रदर्शनी बाज़ार है। यहाँ अपने प्रबंधित क्षेत्र का विस्तार करके, एग्ज़िकॉन टर्नकी प्रदर्शनी बुनियादी ढांचे में अपनी अग्रणी भूमिका को मजबूत कर रहा है और वैश्विक आयोजकों, सरकारी निकायों एवं व्यापार संघों के साथ दीर्घकालिक सहयोग के लिए खुद को स्थापित कर रहा है।”

