संदिग्ध ड्रोन उड़ने की सूचना भ्रामक, पुलिस अधीक्षक ने की अफवाहों से बचने की अपील

हमीरपुर। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में संदिग्ध ड्रोन उड़ते हुए देखे जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। जाँच पड़ताल में यह सूचना असत्य और भ्रामक पाई गई।

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर ने इस संबंध में स्पष्ट किया कि जिले में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और बिना सत्यापन किसी भी प्रकार की सूचना को सोशल मीडिया पर साझा न करें।

एसपी ने कहा कि इस तरह की भ्रांतिपूर्ण सूचनाएँ अनावश्यक भय एवं अशांति पैदा करती हैं। यदि कोई व्यक्ति अफवाह फैलाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि यदि कहीं वास्तविक रूप से कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत नजदीकी थाना अथवा पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें।