Saturday, September 13, 2025
अवैध अतिक्रमण पर चला नगर निगम का पंजा- गंदगी अतिक्रमण करने वालों पर नगर निगम ने चलाया अभियान

अलीगढ़। अलीगढ़ नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के निर्देश पर नाले नालियों पर अतिक्रमण करके आम नागरिकों को यातायात से जूझने पर मजबूर करने वालो पर नकेल कसने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गुरुवार को सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह के नेतृत्व में अलीगढ़ नगर निगम ने घंटाघर से शमाशाद मार्केट सड़क के दोनों साइडों पर अवैध अतिक्रमण रैंप को तोड़ने की कार्रवाई सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह के नेतृत्व वाली टीम ने की।

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा नगर निगम अलीगढ़ शहर वासियों के सहयोग से बेहतर साफ सफाई और सुगम यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है नगर निगम अलीगढ़ के इस प्रयास में सभी के सहयोग की आवश्यकता है जो लोग सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण गंदगी और ट्रैफिक को बाधित कर रहे हैं वह स्वयं अपना अतिक्रमण हटा ले अन्यथा नगर निगम द्वारा बलपूर्वक कार्रवाई कर ऐसे अतिक्रमण हटाएगा और संबंधित से इसका खर्चा वसूल किया जाएगा।

