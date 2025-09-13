मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दो अपचारियों को भेजा जेल

जलालपुर।अम्बेडकरनगर।कटका थाना क्षेत्र में पांच वर्षीय मासूम बच्ची के साथ सामूहिक दुराचार करने व पाक्सो के मामलें में दर्ज मुकदमे से सम्बन्धित दो बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर न्यायालय भेज दिया है।

मंगलवार की देर शाम कटका थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने घर के समीप खेल रही पांच वर्षीय बच्ची के साथ उस के पड़ोस के ही दो किशोरों ने दुष्कर्म किया था। जिस मामलें में बच्ची की मां की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म व पाक्सो ऐक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी किशोरों की तलाश शुरू कर दी थी।

जिस क्रम में पुलिस ने उक्त मुकदमें से सम्बंधित दोनों बाल अपचारियों को गुरुवार सुबह दुल्हूपुर करीम नगर रोड नहर पुलिया से अभिरक्षा में लेकर न्यायायल भेज दिया। पुलिस टीम में एसओ राकेश कुमार के अलावा कांस्टेबल अनिल पासवान,राम प्रभाव सिंह, विजय शंकर यादव शामिल रहे।