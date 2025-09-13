आलापुर। अम्बेडकर नगर।विधायक त्रिभुवन दत्त ने सेक्टर प्रभारियों की समीक्षा की संगठन को मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पी डी पंचायत कार्यक्रम के तहत सभी वर्गों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का कार्य करें।भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है।कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। यह सरकार वोट की चोरी कराकर सरकार बनाने का कार्य करेंगी।लेकिन आप सभी लोग अभी से बूथ पर कार्यकर्ता तैयार करके अपने वोट की रखवाली करें।जिससे आने वाले दिनों में श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बन सके।संचालन विधान सभा अध्यक्ष रवींद्र यादव ने किया।जिला उपाध्यक्ष रामप्यारे निषाद,सीमा यादव, सदस्य जिला पंचायत अजीत यादव, ब्लॉक प्रमुख विकास यादव,विद्या सिंह भारती,राम प्रकाश यादव,रामचन्द्र वर्मा,प्रेम सागर प्रजापति,जयराम मिश्र,नायबे आलम,जगदीश कन्नौजिया,विनोद निषाद,राजबहादुर यादव,मनोज जायसवाल,गंगा प्रसाद यादव,उमेश चौहान,अच्छेलाल मौर्य,लालमणि गौंड,फिरतू शर्मा,राजेन्द्र प्रसाद दाढी,अजय गौतम एडवोकेट,कृष्ण कुमार पाण्डेय,आशाराम त्यागी,अजीत कुमार,अनिल कुमार,रामप्रसाद यादव,विकमाजीत यादव,राजकुमार यादव,रहमुल्ला खान, गयालाल यादव,ज्योति सागर,ज्ञानमती निषाद,तारा देवी,पूनम देवी,निर्भयसिंह,अखिलेश यादव पपलू,संजीव यादव,अमरेन्द्र यादव,कंतराज चौरसिया,रोशनलाल गौतम,रामप्रवेश गौतम आदि भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहें।
आलापुर सपा कार्यालय पर मासिक बैठक सम्पन्न
