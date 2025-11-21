Friday, November 21, 2025
spot_img
HomeEducationICSI CSEET Result 2025 OUT: आईसीएसआई सीएसईईटी नवंबर रिजल्ट icsi.edu पर जारी,...
EducationSlider

ICSI CSEET Result 2025 OUT: आईसीएसआई सीएसईईटी नवंबर रिजल्ट icsi.edu पर जारी, यहां से चेक करें परिणाम

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
52

इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज (ICSI) द्वारा CSEET Result November 2025 जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से नतीजे चेक कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 8 नवंबर 2025 को करवाया गया था।

भारतीय कंपनी सचिव संसथान की ओर से कंपनी सेक्रेटरी एक्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) 2025 नवंबर सेशन की परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से ICSI की ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जारी किया गया है जहां से अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके परिणाम की जांच कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।

रिजल्ट जारी होने के साथ ब्रेकअप जारी

रिजल्ट जारी होने के साथ ही संस्थान की ओर से सभी कैंडिडेट्स का इंडिविजुअल विषय के अनुसार ब्रेकअप जारी हो गया है। छात्र इससे सभी विषयों में प्राप्त अंकों की जानकारी अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। नतीजे चेक करने के लिए उम्मीदवारों को यूनिक आईडी नंबर एवं डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा।

नतीजे चेक करने का तरीका

    • चेक करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाना है।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको क्लिक हियर टू व्यू रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना है।
    • अब आपको लॉग इन क्रेडेंशियल (यूनिक आईडी नंबर, जन्मतिथि) डिटेल भरकर सबमिट करना है।
    • इसके बाद परिणाम स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जिसे चेक करने के साथ ही आप स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

न्यूनतम क्वालिफाइंग पर्सेंटेज

आईसीएसआई सीएसईईटी में क्वालीफाई होने के लिए अभ्यर्थियों को सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर न्यूनतम 50 फीसदी अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ध्यान रखें कि सभी पेपरों में न्यूनतम 40 फीसदी अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

फिजिकल कॉपी नहीं होगी जारी

सीएसईईटी परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को बता दें कि आईसीएसआई की ओर से अंक विवरण की फिजिकल कॉपी जारी नहीं की जाएंगी। सभी परीक्षार्थी रिजल्ट जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट से सीधे डॉक्युमेंट डाउनलोड कर सकेंगे। इस परीक्षा से संबंधित अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

Previous article
नारायन कालेज में हुआ सहोदया इण्टर स्कूल नृत्य प्रतियोगिता नृत्योत्सव का आयोजन
Next article
‘सिर्फ चुनाव में पैसा बांटने से नहीं होता कल्याण’, बीजेपी के दिग्गज नेता ने किसे दी नसीहत?
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved