नारायन कालेज में हुआ सहोदया इण्टर स्कूल नृत्य प्रतियोगिता नृत्योत्सव का आयोजन

इटावा। नारायन कालेज ऑफ साइंस एण्ड आर्ट्स के विशाल सभागार में सीबीएसई इण्टर स्कूल नृत्य प्रतियोगिता का शुभारम्भ मुख्य अतिथि डा.नमिता तिवारी एवं प्रियंका कुशवाह,डा.श्रेता तिवारी निदेशक,नारायन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन,श्रीमती पूनम शर्मा,डा.धर्मेन्द्र शर्मा,प्रधानाचार्य नारायन कालेज एवं वाइस प्रेसीडेंट सहोदया,फादर शीजू, प्रेसीडेंट सहोदया व प्रधानाचार्य सैंटमेरी इण्टर कालेज,मनोज एम.एस. प्रधानाचार्य डिवाइन लाइट इण्टर कालेज एवं सेक्रेटरी सहोदया,डा.कैलाश यादव, चैयरमेन पान कुंवर इण्टरनेशनल स्कूल, श्री कमल कुमार प्रधानाचार्य सुदिति ग्लोबल एकेडमी,अभिषेक सक्सेना प्रधानाचार्य पुलिस मार्डन स्कूल,अनूप मिश्रा प्रधानाचार्य थियोसोफिकल इण्टर कालेज,कौशल किशोर प्रधानाचार्य किड्स वैली,पंकज शर्मा प्रधानाचार्य एमनीव विजन स्कूल,विवेक श्रीवास्तव प्रधानाचार्य रेडवुड ग्लोबल एकेडमी तथा श्रीमती ज्योति दुलानी प्रधानाचार्य अवध इण्टरनेशनल स्कूल के द्वारा विद्या की देवी माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलन से हुआ।
इस अवसर पर प्रधानाचार्य डा.धर्मेन्द्र शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि नृत्य कला कौशल का एक बहुत ही पवित्र हिस्सा है।नृत्य के द्वारा बिना बोले ही किसी कहानी या अपनी बात को प्रदर्शित किया जा सकता है।आज के तकनीकी युग में नृत्य कला के नये आयामों और पद्धतियों का विकास हुआ है।नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन लोक नृत्य व सांस्कृतिक धरोहर थीम के साथ बालिका सीनियर ग्रुप व जूनियर ग्रुप दो वर्गों में किया गया। बालिका सीनियर डांस ग्रुप में सेंट मैरी इण्टर कालेज ने प्रथम,नारायन कालेज ऑफ साइंस एण्ड आर्ट्स ने द्वितीय व रेडवुड ग्लोबल स्कूल और सेविन हिल्स ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।बालिका जूनियर डांस ग्रुप में सेंट मैरी इण्टर कालेज ने प्रथम,सेविन हिल्स इण्टर कालेज ने द्वितीय व हॉली पाइंट एकेडमी, भरथना ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। नारायन कालेज ऑफ साइंस एण्ड आर्ट्स के निर्णायक मण्डल में डा.नमिता तिवारी,प्रियंका कुशवाह(मोटीवेशनल स्पीकर,ट्रेनर व कोरियोग्राफर)श्रीमती पूनम शर्मा व विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री शर्मा ने इन सभी विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करके सम्मानित किया।