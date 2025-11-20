Thursday, November 20, 2025
एसआइआर में किसी प्रकार कि कोताही नही होनी चाहिए: संदीप कुमार

एसआइआर में तेजी लाने के लिये बीडीओ ने बीएलओ संघ के साथ कि बैठक

मसौली बाराबंकी। मतदाता सूची को त्रुटिरहित और पूरी तरह पारदर्शी बनाने की दिशा में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआइआर) अभियान को तेजी लाने के उद्देश्य से बुधवार को ब्लाक सभागार मे खण्ड विकास अधिकारी संदीप कुमार श्रीवास्तव ने बीएलओ के संघ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये।खण्ड विकास अधिकारी संदीप कुमार श्रीवास्तव ने बीएलओ को आवश्यक दिशा निर्देश देते कहा कि निर्वाचन आयोग का यह एक बड़ा कदम है।

जिसमे किसी भी प्रकार कि कोताही नही होनी चाहिए चुनाव आयोग द्वारा संचालित यह अभियान न केवल नए मतदाताओं के पंजीकरण का अवसर देगा, बल्कि पुराने रिकार्ड का डिजिटल सत्यापन कर मतदाता सूची से डुप्लीकेट वोटरों की लंबे समस्या से चली आ रही समस्या को भी समाप्त करेगा। खण्ड विकास अधिकारी संदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि इस अभियान का सबसे अहम पहलू यह है कि अब हर मतदाता का विवरण आल-इंडिया डेटाबेस से मिलान किया जाएगा।

यानी, यदि किसी व्यक्ति का नाम वर्ष 2003-04 में किसी अन्य राज्य या विधानसभा क्षेत्र में दर्ज था, और बाद में 2025 में किसी अन्य स्थान पर उसका नाम जुड़ा है, तो सिस्टम इसे पकड़ लेगा। इस आधार पर बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) संबंधित व्यक्ति का सत्यापन करेंगे।प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डा संजीव कुमार ने बीएलओ की सहायता के लिए आशा बहुओं एव आंगनवाड़ी कार्यकत्री सहयोग करेंगी जिसके लिए दिशा निर्देश दिये गये है। इस मौक़े पर खण्ड शिक्षा अधिकारी जानेंद्र गुप्ता, एडीओ आई एस बी मदन गोपाल कनौजिया, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी आशाराम चौधरी, अखिलेश पटेल, जैसराम, कमेलेश यादव सहित बी एल ओ मौजूद रहे।

