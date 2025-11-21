Friday, November 21, 2025
‘सिर्फ चुनाव में पैसा बांटने से नहीं होता कल्याण’, बीजेपी के दिग्गज नेता ने किसे दी नसीहत?

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने राज्यों में आर्थिक समानता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केवल चुनाव में पैसे बांटने से कल्याण नहीं होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि भेदभाव मिटाने के लिए छोटे राज्य बनाए जाएं, जिनमें बराबर चुनाव क्षेत्र और आबादी हो।

भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने संविधान के आदेश को पूरा करने के लिए सभी राज्यों में आर्थिक बराबरी और बराबर विकास पक्का करने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ चुनावों में ‘पैसे बांटने’ से कल्याण नहीं होता।

दरअसल, गुरुवार को भारत के पूर्व चुनाव आयोग और पूर्व कानून सचिव जी वी जी कृष्णमूर्ति की 91वीं जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी के दिग्गज नेता जोशी ने सुझाव दिया कि भेदभाव खत्म करने के लिए, मौजूदा राज्यों को हटाकर छोटे राज्य बनाए जाने चाहिए, जिनमें हर राज्य में बराबर चुनाव क्षेत्र हों और आबादी भी लगभग बराबर हो।

पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि हर नागरिक को वोट देने का बराबर अधिकार है, लेकिन कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में रहने वाले लोगों की आर्थिक हैसियत में बहुत बड़ा अंतर है।

आर्थिक ताकत क्या है?

जोशी ने कहा कि कर्नाटक में, किसी व्यक्ति की आर्थिक ताकत क्या है? वह एक खास आर्थिक ताकत के साथ वोट देता है फिर रेगिस्तान, पहाड़ियों या नॉर्थईस्ट में रहने वाले व्यक्ति की आर्थिक ताकत क्या है। क्या उसकी आर्थिक ताकत वैसी ही है?

उन्होंने कहा कि संविधान न्याय का अधिकार आर्थिक और राजनीतिक देता है और राजनीतिक अधिकार के लिए, आपको वोट देने का अधिकार दिया गया है। लेकिन यह वोट देने का अधिकार तब तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक मुझे आर्थिक न्याय न मिले। अंबेडकर ने भी इस बारे में बहुत बात की है।

राजनीतिक और आर्थिक अधिकार बराबर बांटे जाएं

बीजेपी नेता जोशी ने कहा कि कोई ऐसा तरीका खोजने की जरूरत है, जिसमें राजनीतिक और आर्थिक अधिकार बराबर बांटे जाएं, और विकास में भी बराबरी हो। अगर ऐसा नहीं होता है, तो लोकतंत्र के प्रति सभी कमिटमेंट, कल्याण के प्रति सभी कमिटमेंट के बावजूद, हम असली डेमोक्रेट नहीं बन पाएंगे। हम लोगों की सेवा नहीं कर पाएंगे।

चुनावों में पैसे बांटने से कल्याण नहीं

जोशी ने बिहार चुनाव के नतीजों पर सत्ताधारी NDA और विपक्ष के बीच चल रही बहस का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए कहा कि जैसे आज लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि आपने चुनाव से पहले पैसे बांटे। सरकार कहती है कि उसने भलाई के लिए पैसे बांटे। वे कहते हैं कि नहीं, आपने वोट खरीदने के लिए पैसे बांटे। उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति और विकास में अंतर “भेदभाव” है। चुनावों में पैसे बांटने से कल्याण नहीं होता है।

आज यही सवाल है। हमें इसका जवाब ढूंढना होगा… पॉलिटिकल पार्टियां इस सवाल को हल नहीं करेंगी। उनका सवाल अलग है। वे सत्ता में बने रहने के लिए संवैधानिक नियमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो। मिसेज गांधी ने ऐसा किया, वाजपेयी ने ऐसा किया।”

छोटे राज्य होने चाहिए

जोशी ने कहा कि समस्या का जवाब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एक प्रस्ताव में है कि छोटे राज्य हों। अगर आप आज तय करते हैं, कि मान लीजिए 70 राज्य होने चाहिए, जिनकी आबादी लगभग बराबर हो और फिर देखें कि उन्हें बराबर आर्थिक ताकत भी मिले और पार्लियामेंट सबके हित में काम करे।

जोशी ने कहा कि आबादी का असमान बंटवारा और आर्थिक विकास का असमान बंटवारा संविधान के बेसिक सिद्धांत के मुताबिक नहीं है। जिसका नतीजा यह है कि जोशी ने कहा कि आबादी का असमान बंटवारा और आर्थिक विकास का असमान बंटवारा संविधान के बेसिक सिद्धांत के मुताबिक नहीं है।

हर 10 साल में जनगणना होनी चाहिए

जोशी ने कहा कि संविधान में यह नियम है कि देश में हर 10 साल में जनगणना होनी चाहिए और उसके बाद चुनाव क्षेत्रों का डिलिमिटेशन होना चाहिए। लेकिन जनगणना और डिलिमिटेशन के इस अधिकार का सबसे पहला नुकसान तब हुआ जब मिसेज गांधी ने कहा ‘हमने इसे 25 साल के लिए बढ़ा दिया है’।

कुछ सालों में बढ़े हैं आर्थिक अंतर

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में आर्थिक अंतर बढ़े हैं और राज्यों में आबादी का अंतर भी बढ़ा है। कुछ राज्य ज्यादा आबादी वाले हो गए हैं, जबकि दूसरे कम आबादी वाले हो गए हैं। जो कम आबादी वाले हो गए, वे आर्थिक रूप से मजबूत हो गए। जहां आबादी बढ़ी, वे आर्थिक रूप से कमजोर हो गए। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में उत्तर प्रदेश की ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन राज्य की आर्थिक ताकत कम है, जबकि तमिलनाडु और केरल की आर्थिक ताकत बहुत ज्यादा है।

Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
