Tuesday, October 21, 2025
spot_img
HomeItawaयूपीयूएमएस में नि:शुल्क भोजन सेवा का शुभारंभ
ItawaMarqueeUttar Pradesh

यूपीयूएमएस में नि:शुल्क भोजन सेवा का शुभारंभ

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
21

सैफई,इटावा। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय(यूपीयूएमएस) में शनिवार को नित्य अन्नदान ट्रस्ट के तत्वावधान में एक थाली,एक मुस्कान निशुल्क भोजन सेवा का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर(डॉ.) अजय सिंह द्वारा किया गया।कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जहाँ कुलपति ने विश्वविद्यालय परिवार व उपस्थित जनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि भोजन केवल शरीर की आवश्यकता नहीं,बल्कि करुणा और मानवता की पहचान है।

यह सेवा उन मरीजों और उनके परिजनों के लिए आशा की किरण है,जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने प्रियजनों की चिकित्सा के लिए समर्पित हैं।स्वच्छ, पौष्टिक और स्नेहपूर्वक परोसा गया भोजन उनके लिए नई ऊर्जा और सम्मान का माध्यम बनेगा।कुलपति प्रो.(डॉ.) अजय सिंह ने कहा कि यह सेवा विश्वविद्यालय के उस दूरदर्शी दृष्टिकोण का हिस्सा है,जिसके अंतर्गत चिकित्सा शिक्षा,अनुसंधान और समाज सेवा तीनों को समान प्राथमिकता दी जा रही है।

कुलपति की दूरदर्शी सोच और समाज-केन्द्रित नेतृत्व में विश्वविद्यालय द्वारा हाल के वर्षों में अनेक जनकल्याणकारी पहलें शुरू की गई हैं जिनमें ग्रामीण स्वास्थ्य जागरूकता अभियान,मरीज सहायता काउंटर,आउटरीच क्लिनिक और अब एक थाली,एक मुस्कान जैसी मानवतावादी पहलें शामिल हैं।मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के.बी.अग्रवाल ने बताया कि कुलपति के मार्गदर्शन में यह सेवा सामाजिक एवं मानवीय दृष्टि से अत्यंत प्रेरणादायक कदम है।

उन्होंने कहा कि गेट नंबर 1 के समीप रेन बसेरा के पास निर्मित भोजन कक्ष में प्रतिदिन दोपहर 12:00 से 1:00 बजे और शाम 6:00 से 7:00 बजे तक निशुल्क भोजन उपलब्ध रहेगा,जिससे मरीजों के परिजनों को अब भोजन के लिए परिसर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

नित्य अन्नदान सेवा ट्रस्ट का संचालन विश्वविद्यालय परिवार द्वारा किया जा रहा है,जिसमें अध्यक्ष प्रो. डॉ.)रमाकांत, उपाध्यक्ष प्रो.(डॉ.)आदेश कुमार, समन्वयक चिकित्सा अधीक्षक डॉ.एस. पी.सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका है।

यह पहल यूपीयूएमएस की उस मानवता-केंद्रित सोच को दर्शाती है,जिसके अंतर्गत समाज के प्रत्येक वर्ग तक सम्मानजनक सहायता पहुँचाने का लक्ष्य है।
एक थाली से कई मुस्कानें खिलाने का यह प्रयास न केवल विश्वविद्यालय परिवार की संवेदनशीलता को दर्शाता है, बल्कि समाज में सहानुभूति,सहभागिता और सेवा की भावना को भी नई दिशा प्रदान करेगा।

Previous article
पान कुँवर इंटरनेशनल स्कूल में दीप सजाओ व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन
Next article
सम्पूर्ण समाधान दिवस पर टांडा एसडीएम ने सुलझाई समस्या त्वरित निस्तारण हेतु दिया निर्देश
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved