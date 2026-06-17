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अनुमति के बिना कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा- डीएम

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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किसी भी प्रकार की कोई समस्या/शिकायत हो तो दूरभाष नंबर पर अवगत कराएं- एस एस पी

केंद्रीय शांति समिति की बैठक पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित की गई

इटावा। जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मंगलवार को आगामी त्योहार मोहर्रम की तैयारियों एवं कानून व शांति व्यवस्था के दृष्टिगत केंद्रीय शांति समिति की बैठक पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित की गई।बैठक में सभी धर्म गुरुओं,महान्तो एवं मौलानाओं आदि के साथ-साथ व्यापारी गण एवं नागरिकों आदि ने अपनी-अपनी समस्याओं को रखा।जिलाधिकारी ने जनपद के दूरदराज से आए लोगों से सफाई सुरक्षा आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की।उन्होंने कहा कि ताजिए की ऊंचाई तारों से ऊंची नहीं होनी चाहिए,जिससे कोई समस्या उत्पन्न ना हो,उन्होंने नगर पालिका को निर्देशित करते हुए कहा कि ताजिए का जुलूस निकाला जाएगा इससे पहले नगर में भ्रमण कर साफ सफाई,पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि ताजिये की ऊंचाई मानक के अनुरूप ही होनी चाहिए,10 फीट तक के ताजिए होंगे।उन्होंने कहा कि जुलूस के समय जो भी छुट्टा गोवंश घूम रहे हैं इनको ग्रामीण गौशाला में भिजवाया जाए।उन्होंने कहा जुलूस के समय साउंड की आवाज मानक के अनुसार ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डीजे की आवाज मानक के अनुरूपी होनी चाहिए एवं आयोजक गढ़ की सूची समय से उपलब्ध करा दी जाए।उन्होंने कहा कि अनुमति के बिना कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा इसका समय एवं स्थान अवश्य निश्चित कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी लोग मिलकर एक दूसरे के त्योहारों को पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और अपेक्षा है कि यही भाईचारा आगे भी कायम रहेगा।उन्होंने कहा कि आप लोग किसी के बहकावे या किसी प्रकार से सुनने में आने वाली अफवाहों में ध्यान न दें,यदि अफवाह आदि कोई फैला रहा है तो तत्काल अवगत कराएं जिससे संज्ञान में लेकर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।

उन्होंने कहा कि नया रूट डायवर्जन नहीं किया जाएगा साथ ही उन्होंने कहा कि जनपद का कंट्रोल रूम बनाया जाए।उन्होंने कहा कि स्ट्रीट लाइट लगाई जाएं,जिससे रूट पर जुलूस के समय अंधेरा न हो।जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित लोगों द्वारा व्यक्त की गई आवश्यकताओं तथा जलापूर्ति,साफ-सफाई,विद्युत आपूर्ति के लिए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी संबंधित अधिकारी,कर्मिचारियों की ड्यूटी निर्धारित करते हुए उनके नाम व नंबर की सूची संबंधित अधिकारियों को भी उपलब्ध कराएं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करें कि उनके क्षेत्र में उनसे संबंधित किसी भी व्यवस्था में शिथिलता न बरती जाए यदि इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने अधिशासी अधिकारी विद्युत को निर्देशित करते हुए कहा कि जो भी बिजली के तार नीचे लटक रहे हैं उनको ऊंचे स्तर पर करवाया जाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने अधीनस्थों को निर्देशित किया कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में पुलिस आरक्षियों की ड्यूटी लगाएं तथा स्वयं भ्रमण शील रहकर व्यवस्थाएं देखें जिससे किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था न होने पाए।उन्होंने कहा कि नशा करने तथा नशीली वस्तुओं की आपूर्ति करने वालों पर विशेष नजर रखें और उनके विरुद्ध कार्यवाही भी करें जिससे वह ऐसा कोई कार्य न कर सके जिससे किसी दूसरे की भावनाएं आहत हो और शांति व्यवस्था प्रभावित हो।

उन्होंने आमजन से अपेक्षा की कि यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या/शिकायत हो तो दूरभाष नंबर पर अवगत कराएं जिसका समय रहते निराकरण किया जाएगा।उन्होंने सभी आयोजकों को निर्देश दिए की जुलूस आदि की परमिशन अवश्य ले ली जाए कोई भी आयोजन बगैर अनुमति के नहीं करेगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी बिपिन कुमार,अपर पुलिस अधीक्षक नगर अभयनाथ त्रिपाठी,अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण,समस्त उप जिलाधिकारी,समस्त क्षेत्राधिकारी,जिला पंचायत राज अधिकारी रोहित कुमार, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद संतोष कुमार मिश्र सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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