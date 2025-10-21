Tuesday, October 21, 2025
पान कुँवर इंटरनेशनल स्कूल में दीप सजाओ व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन

इटावा। धनतेरस एवं दीपावली के शुभ अवसर पर पान कुँवर इंटरनेशनल स्कूल में दीप सजाओ प्रतियोगिता एवं रंगोली प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय का प्रांगण रंग-बिरंगी रोशनी और आकर्षक रंगोलियों से जगमगा उठा।विद्यालय के सभी छात्र-छात्राओं ने अत्यंत उत्साह और सृजनशीलता के साथ इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया।बच्चों ने न केवल सुंदर दीप सज्जित किए,बल्कि अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए विविध रंगों से मनमोहक रंगोलियाँ भी बनाई,जिनमें भारतीय संस्कृति एवं त्यौहारों की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई दी।

आयोजन के दौरान विद्यालय के निदेशक,प्रधानाचार्य एवं डीटीसी सीबीएसई डॉ.कैलाश यादव ने सभी प्रतिभागियों की कृतियों का अवलोकन किया तथा बच्चों के प्रयासों की सराहना की।उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियाँ विद्यार्थियों में सृजनात्मकता,एकता एवं सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाती हैं।डॉ.यादव ने सभी प्रतिभागियों को शुभाशीष प्रदान करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस अवसर पर विद्यालय परिवार ने धनतेरस, दीपावली एवं भाई दूज सहित आगामी सभी पर्वों के लिए विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा समस्त स्टाफ को हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाइयाँ दीं। कार्यक्रम के सफल संचालन में शिक्षकों एवं छात्र परिषद की भूमिका सराहनीय रही।पूरे आयोजन ने विद्यालय में उत्सवमय वातावरण का सृजन किया, जिससे विद्यार्थियों में खुशी एवं उत्साह की लहर दौड़ गई।

