मार्वल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बनीं ‘स्पाइडर मैन 4

फिल्म ने दुनियाभर में मचाई तबाही

अमेरिका के बाहर भी फिल्म ने शानदार कमाई की है। 73,000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज हुई इस फिल्म ने 572 मिलियन डॉलर कमाए, जिसमें चीन से 121 मिलियन डॉलर और यूके से 49 मिलियन डॉलर शामिल हैं।

‘एंडगेम’ के बाद आई मार्वल की कई फिल्मों को पहले जैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। ‘द मार्वेल्स’ और ‘थंडरबोल्ट्स’ जैसी फिल्में अपनी लागत तो निकाल पाईं, लेकिन कमाई के मामले में कमजोर रहीं। हालांकि, स्पाइडर-मैन फ्रेंचाइजी हमेशा से मार्वल की सबसे कमाऊ सीरीज में रही है। ‘नो वे होम’ ने करीब 2 बिलियन डॉलर की कमाई की थी।