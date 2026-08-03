बृजभूषण सिंह को बरी किए जाने पर भड़कीं विनेश फोगाट

सोशल मीडिया पर जारी बयान में विनेश फोगाट ने आरोप लगाया कि शुरुआत से ही सत्ता और व्यवस्था ने बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ‘सत्तारूढ़ दल के एक ताकतवर नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ा। बृजभूषण ने अपने राजनीतिक प्रभाव और ताकत का इस्तेमाल कर कई महिला पहलवानों पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया।’

उन्होंने आगे कहा, ‘इसके बावजूद कई महिला पहलवान डटी रहीं और अदालत में कानूनी लड़ाई जारी रखी। हमें बेहद निराशा है कि अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में बृजभूषण शरण सिंह को दोषी नहीं माना।’ विनेश ने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा, ‘शुरुआत से ही पूरा सिस्टम, सरकार और पूरा तंत्र बृजभूषण को बचाने में लगा था।’