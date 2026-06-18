NEET परीक्षा को लेकर यूपी में हाई अलर्ट, 59 जिलों में बस और रेलवे स्टेशनों पर तैनात होगा अतिरिक्त बल

NEET Exam 2026| मुख्य सचिव एसपी गोयल ने नीट परीक्षा के लिए 59 जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बल और महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती के निर्देश दिए।

लखनऊ। NEET Exam 2026 | राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के लिए 21 जून को राज्य के 59 जिलों में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की भागीदारी की संभावना को देखते हुए बस, रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मियों नियुक्त होंगे।

इसमें शिथिलता पर कड़ी कार्रवाई होगी। यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए अतिरिक्त बल की व्यवस्था की जाए। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बुधवार को परीक्षा और विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिया।

जिलाधिकारियों से कहा कि वह 50 से 100 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर एमएसएमई विभाग को उपलब्ध करायें। जिससे सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र विकसित होना है।

जिनमें कौशल विकास केन्द्र एमएसएमई औद्योगिक प्लाट, सामुदायिक सेंटर, ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर, रोजगार भवन, जिला उद्योग केंद्र, हेल्थ सेंटर, फायर स्टेशन, प्लग एंड प्ले सुविधाएं तथा अन्य आधुनिक अधोसंरचनाएं विकसित की जाएंगी। इसके लिए राज्य को नौ क्षेत्रीय जोनों में विभाजित किया गया है।

गोयल ने कहा कि जिलाधिकारियों को प्रतिदिन 10 शिकायतों का फीडबैक प्राप्त करना होगा। असंतोषजनक फीडबैक वाले प्रकरणों पर कार्रवाई की जाये। बिना ठोस कारण शिकायतें बंद करने पर भी कार्रवाई की जाए।

70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनायें जायें। ई-केवाईसी में नाम की त्रुटि ठीक करने के लिए डाटा करेक्शन पोर्टल विकसित करने का भी आदेश दिया।

जन शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित प्रणाली का परीक्षण किया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही आईजीआरएस पोर्टल से एकीकृत किया जाएगा।