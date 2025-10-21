सम्पूर्ण समाधान दिवस पर टांडा एसडीएम ने सुलझाई समस्या त्वरित निस्तारण हेतु दिया निर्देश

अम्बेडकरनगर टाण्डा तहसील सभागार में बीते शनिवार, को उप जिलाधिकारी डॉ. शशि शेखर की अध्यक्षता में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सम्पन्न हुआ। उप जिलाधिकारी अरविंद त्रिपाठी के अवकाश पर होने के कारण उपजिलाधिकारी डॉ. शशि शेखर ने प्रभारी के रूप में दायित्वों का निर्वहन किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम एक बुजुर्ग महिला ने राशन कार्ड से संबंधित अपनी समस्या रखी। उपजिलाधिकारी ने उनकी शिकायत को गंभीरता से सुनकर तत्काल समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। सभी प्राप्त शिकायती पत्रों पर गंभीरता से विचार किया गया और त्वरित निदान के लिए कदम उठाए गए।

दीपावली के पर्व के कारण इस बार फरियादियों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही। इस अवसर पर कोतवाली प्रभारी दीपक सिंह रघुवंशी ने नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में लक्ष्मी पूजन की प्रतिमाओं के आसपास सुरक्षा और सावधानी बरतने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। समाधान दिवस में तहसीलदार निखिलेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे, जिन्होंने जन समस्याओं के समाधान में सहयोग प्रदान किया। यह आयोजन जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासनिक संवेदनशीलता को दर्शाता है।