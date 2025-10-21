Tuesday, October 21, 2025
spot_img
HomeUttar PradeshAmbedkar Nagarसम्पूर्ण समाधान दिवस पर टांडा एसडीएम ने सुलझाई समस्या त्वरित निस्तारण हेतु...
MarqueeUttar PradeshAmbedkar Nagar

सम्पूर्ण समाधान दिवस पर टांडा एसडीएम ने सुलझाई समस्या त्वरित निस्तारण हेतु दिया निर्देश

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
19

अम्बेडकरनगर टाण्डा तहसील सभागार में बीते शनिवार, को उप जिलाधिकारी डॉ. शशि शेखर की अध्यक्षता में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सम्पन्न हुआ। उप जिलाधिकारी अरविंद त्रिपाठी के अवकाश पर होने के कारण उपजिलाधिकारी डॉ. शशि शेखर ने प्रभारी के रूप में दायित्वों का निर्वहन किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम एक बुजुर्ग महिला ने राशन कार्ड से संबंधित अपनी समस्या रखी। उपजिलाधिकारी ने उनकी शिकायत को गंभीरता से सुनकर तत्काल समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। सभी प्राप्त शिकायती पत्रों पर गंभीरता से विचार किया गया और त्वरित निदान के लिए कदम उठाए गए।

दीपावली के पर्व के कारण इस बार फरियादियों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही। इस अवसर पर कोतवाली प्रभारी दीपक सिंह रघुवंशी ने नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में लक्ष्मी पूजन की प्रतिमाओं के आसपास सुरक्षा और सावधानी बरतने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। समाधान दिवस में तहसीलदार निखिलेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे, जिन्होंने जन समस्याओं के समाधान में सहयोग प्रदान किया। यह आयोजन जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासनिक संवेदनशीलता को दर्शाता है।

Previous article
यूपीयूएमएस में नि:शुल्क भोजन सेवा का शुभारंभ
Next article
दीपावली पर्व के मद्देनजर टांडा एसडीएम डॉ शशि शेखर ने किया भ्रमण
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved