Monday, November 10, 2025
spot_img
HomeMarqueeभाजपा नेता श्याम जयसवाल ने ढेबरुआ गांव में पहुंचकर पीड़ित परिवार का...
MarqueeUttar PradeshSiddharth Nagar

भाजपा नेता श्याम जयसवाल ने ढेबरुआ गांव में पहुंचकर पीड़ित परिवार का जाना हाल,किया पचास हजार रुपये का आर्थिक मदद

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
43

कुछ दिन पहले अनियंत्रित ट्रक के कहर से बढ़नी ढेबरुआ मार्ग पर सैकड़ों भेड़ों की हुई थी दर्दनाक मौत, पशुपालक की हुई थी भारी क्षति

बढ़नी सिद्धार्थनगर। जनपद के राष्ट्रीय राजमार्ग-730 बढ़नी ढेबरुआ मार्ग पर भरौली पेट्रोल पम्प के पास चालक की लापरवाही से तेज रफ्तार ट्रक के अनियंत्रित हो जाने से सड़क दुघर्टना में सैकड़ों भेड़ों की दर्दनाक मौत हो गई थी। घटना की खबर सुनते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी थी। इस तरह की घटना को सुनकर हर कोई सन्न रह गया था। बढ़नी क्षेत्र में पहली ऐसी सड़क दुघर्टना थी, जिसमें सैकड़ों पशुओं की एक साथ मौत हुई थी। गरीब पशुपालक को लाखों रुपए का क्षति होने से पीड़ित परिवार की जमा पूंजी भी खत्म हो गई थी।

पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उक्त घटना की जानकारी मिलने पर शुक्रवार को भाजपा नेता श्याम कुमार जयसवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ विकास खंड बढ़नी क्षेत्र के ग्राम पंचायत ढेबरुआ गांव में पहुंचकर पीड़ित परिवार दुर्गा प्रसाद पुत्र छोटेलाल से मिलकर उनका हालचाल जाना और सांत्वना देते हुए तत्काल नगद पचास हजार रुपए का आर्थिक मदद किया। और पीड़ित परिवार को प्रशासन द्वारा हर संभव मदद व न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है।

श्याम कुमार जयसवाल ने कहा कि ऐसे मुसीबत के समय में हर किसी को पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे आना चाहिए और इसे राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। पीड़ित परिवार का हर संभव मदद करना हम सभी लोगों का धर्म है। आर्थिक रुप से परेशान और कमजोर व्यक्ति की एक छोटी सी मदद से पीड़ित परिवार को कुछ हद तक राहत मिल सकती है।

उक्त अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील अग्रहरि, अनीता जयसवाल, राजकुमार उर्फ राजू शाही, प्रधान प्रतिनिधि सच्चिदानंद यादव, अमित कुमार मौर्य ,अजय पाण्डेय, इंद्र मोहन, प्रदीप कुमार गौतम, राम अंजोर, भुल्लुर, सतीराम, उपेंद्र जयसवाल, आदि लोग मौजूद रहे।

Previous article
इटवा में सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम आयोजित:महिलाओं ने भारत के विकास और पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा
Next article
उद्योगों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण प्राथमिकता : जिलाधिकारी
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved