इटवा में सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम आयोजित:महिलाओं ने भारत के विकास और पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा

शनिवार को उम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर यहाँ एकत्र हुए अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान ने इटवा के कमदा लालपुर सरस्वती विद्या मंदिर में ‘सप्तशक्ति संगम’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मातृशक्ति को जागृत करना था।

मुख्य अतिथि महिला कांस्टेबल बृजमा द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया, जिसके बाद आचार्याओं ने संयुक्त रूप से संस्कृत वंदना की। शिक्षकों ने अतिथियों का परिचय कराया और प्रस्तावना में सप्तशक्ति (श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, कीर्ति) को जागृत करने के महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि ने कहा ‘हम ही मातृशक्ति हैं।

कीर्ति पाण्डेय ने भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की, जबकि प्रीति उपाध्याय ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। खुश्बू त्रिपाठी ने रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण कर उनके संघर्षों को जीवंत किया।

कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक हरीराम गुप्ता ने उपस्थित सभी माताओं और बहनों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अध्यक्ष अनिल कुमार जायसवाल, खण्ड कार्यवाह श्यामलाल जायसवाल, नगर कार्यवाह मथुरा, राहुल, कीर्ति पाण्डेय अर्चना मोदनवाल, प्रीति उपाध्याय, द्रौपदी वर्मा खुश्बू त्रिपाठी सहित विद्यालय के आचार्यगण और बड़ी संख्या में मातृशक्ति मौजूद रहीं।