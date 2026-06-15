HomeMarqueeसम्पूर्ण समाधान दिवस पर जांच के लिए राजस्व व पुलिस टीम गठित
MarqueeUttar PradeshSiddharth Nagar

सम्पूर्ण समाधान दिवस पर जांच के लिए राजस्व व पुलिस टीम गठित

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
67

लोटन सिद्धार्थनगर। कोतवाली परिसर में द्वितीय शनिवार को सम्पूर्ण समाधान दिवस पर लोटन थाना क्षेत्र के राजस्व से सम्बंधित शिकायतो के निस्तारण करने के लिए तहसीलदार देवेन्द्र मणि त्रिपाठी ने प्रार्थना पत्र को बारी बारी से देखने के बाद हल्का लेखपाल को निर्देश देकर कहा गया कि जो भी जमीनी प्रकरण से सम्बंधित जानकारी मिले तो मौका देखकर निस्तारण कराने की कोशिश करे।उसी दौरान सहिला निवासी मनबहाल ने थाने पर तहरीर लेकर पहुचा कहा कि सरकार द्वारा हमें पट्टे की जमीन मिली है रहने के लिए मकान बना रहे थे जो हमारे गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा रोका जा रहा है।

तहसीलदार द्वारा शिकायत कर्ता से जमीन के अभिलेख मांगा गया और देखने के बाद द्वितीय पक्ष को कहा गया कि निर्माण कार्य मे बाधा नहीं डालना उसके पास पट्टे का कागज है तुम भी अपने ही जमीन पर निर्माण करो दुसरे के जमीन पर नही। मुड़ली निवासनी ममता पत्नी रामकेवल ने अपने ही पटीदार के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि हमारे पटीदार अपने हिस्से से अधिक खेत जोता जा रहा जब की हमारा हिस्सा आधा है न्याय की गोहार लगाई है। लोटन थानाध्यक्ष हरिओम कुशवाहा ने बताया कि जमीन से सम्बंधित फुटूक लोहरौली,बघेली बगही, गांव से राजस्व से सम्बंधित 9शिकायती पत्र थाने पर आये जिसमें राजस्व व पुलिस टीम गठित करके मौके पर निस्तारण करने के लिए भेजा गया है।

Previous article
जन कल्याण शिविर एवं स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ, विधायक ने किया उद्घाटन
Next article
‘टीकाकरण की सटीक जानकारी संकलित कर माइक्रोप्लान तैयार करें’
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more