उद्योगों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण प्राथमिकता : जिलाधिकारी

गोरखपुर। विकास भवन सभागार में शुक्रवार को जिलाधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में उद्योग बंधु बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में स्थापित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं एवं सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उद्योग बंधुओं की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी निस्तारण किया जाए, ताकि औद्योगिक विकास की रफ्तार और तेज हो सके।

बैठक में गीडा सीईओ अनुज मलिक, जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन, मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी, एसपी ट्रैफिक राजकुमार पांडेय, सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी और उद्योग बंधु उपस्थित रहे। बैठक के दौरान औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े बिजली, सड़क, सीवरेज, जलापूर्ति, सुरक्षा, परिवहन जैसी सुविधाओं पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि उद्योगों से संबंधित सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें, ताकि किसी भी उद्यमी को अनावश्यक परेशानी न हो।

डीएम दीपक मीणा ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि उद्योग जगत से जुड़े लंबित प्रकरणों की समीक्षा नियमित रूप से की जाए और सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि उद्यमियों को समयबद्ध सेवाएं मिलें। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में निवेश के अनुकूल माहौल बनाए रखना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ें और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने उद्योग बंधुओं से सीधा संवाद करते हुए उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना तथा कई मुद्दों पर मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन और उद्योग जगत के बीच बेहतर तालमेल से ही जिले का औद्योगिक विकास नई ऊंचाइयों को छू सकता है।