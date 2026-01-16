Friday, January 16, 2026
spot_img
HomeNationalआंध्र प्रदेश में व्यक्ति ने मुर्गे की लड़ाई में जीते 1.53 करोड़...
NationalSlider

आंध्र प्रदेश में व्यक्ति ने मुर्गे की लड़ाई में जीते 1.53 करोड़ रुपये, एक रात में करोड़पति बना शख्स

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
51

आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में गुरुवार को संक्रांति के दौरान आयोजित मुर्गा लड़ाई में एक व्यक्ति ने 1.53 करोड़ रुपये की भारी रकम जीती, जिसे एक तरह का रिकॉर्ड माना जा रहा है। राजामुंद्री रमेश नाम के इस व्यक्ति ने ताडेपल्लीगुडेम कस्बे में मुर्गा लड़ाई पर लगी भारी रकम जीती।

आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में गुरुवार को संक्रांति के दौरान आयोजित मुर्गा लड़ाई में एक व्यक्ति ने 1.53 करोड़ रुपये की भारी रकम जीती, जिसे एक तरह का रिकॉर्ड माना जा रहा है। राजामुंद्री रमेश नाम के इस व्यक्ति ने ताडेपल्लीगुडेम कस्बे में मुर्गा लड़ाई पर लगी भारी रकम जीती।

रमेश और गुडीवाडा प्रभाकर ने अपने मुर्गों पर भारी रकम का दांव लगाया था, जिनके पैरों में चाकू बंधे थे। रमेश ने यह दांव जीत लिया क्योंकि उसका मुर्गा लड़ाई में विजयी रहा। रमेश अपने मुर्गे की बदौलत करोड़पति बनकर बेहद खुश है।

उसने बताया कि अपने खास नस्ल के मुर्गे को छह महीने तक सूखे मेवे खिलाए थे ताकि वह लड़ाई के लिए तंदुरुस्त और मजबूत बना रहे। इस बीच, गुरुवार को लगातार दूसरे दिन आंध्र प्रदेश के कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर मुर्गे की लड़ाई का आयोजन किया गया।

सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद असम में आयोजित की गई भैंसों की लड़ाई

प्रेट्र के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंध के बावजूद माघ बिहू उत्सव के उपलक्ष्य में गुरुवार को मध्य असम के मोरीगांव जिले के कुछ हिस्सों में पारंपरिक भैंसों की लड़ाई का आयोजन किया गया। इसे स्थानीय रूप से मोह जुज कहा जाता है।

ये आयोजन बैद्यबोरी और अहतगुरी में हुए, जिसमें आसपास के लोगों ने भाग लिया। अधिकारियों ने मामले को विचाराधीन बताते हुए टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया। यह पारंपरिक आयोजन माघ बिहू फसल उत्सव के साथ ही आयोजित किया जाता है।

Previous article
डॉक्टर ओट्स को क्यों मानते हैं परफेक्ट ब्रेकफास्ट? जानिए इसके 5 बड़े फायदे
Next article
सऊदी अरब और UAE में जारी तनाव के बीच यमन के PM ने दिया इस्तीफा, कौन बना नया प्रधानमंत्री?
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved