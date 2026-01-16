डॉक्टर ओट्स को क्यों मानते हैं परफेक्ट ब्रेकफास्ट? जानिए इसके 5 बड़े फायदे

रोजाना ब्रेकफास्ट स्किप कर देना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे में ओट्स सुबह के नाश्ते के लिए परफेक्ट ऑप्शन होता है। इसे रोजाना खाने से सेहत में कई सारे बदलाव होते हैं। अगर आपने अभी तक ओट्स को डाइट में शामिल नहीं किया है, तो इन फायदों को जानकर आज ही एड कर लेंगे।

आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में लोग ऐसा नाश्ता चाहते हैं, जो झटपट बने और सेहत के लिए भी फायदेमंद हो। हेल्दी और क्विक ब्रेकफास्ट की बात करें तो ओट्स एक बेहतरीन ऑप्शन है। यह विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो इसे ब्रेकफास्ट में खाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाते हैं। साथ ही ओट्स को कई तरह से बनाया जा सकता है, जिसे तैयार करने में 10-15 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता। ओट्स न सिर्फ आपका पेट भरने का काम करता है, बल्कि यह आपके शरीर को पूरे दिन एक्टिव रखता है। आइए जानते हैं ब्रेकफास्ट में ओट्स खाने के कुछ शानदार फायदों के बारे में।

ब्लड शुगर को रखता है कंट्रोल

टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए ओट्स सेफ और हेल्दी नाश्ता माना जाता है। यह ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है, जो मोटापे से ग्रस्त लोगों और डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद साबित होता है। ओट्स में पाया जाने वाला बीटा-ग्लूकॉन एक गाढ़ा जेल बनाता है, जो पेट से खाने के बाहर जाने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। साथ ही ग्लूकोज के खून में अवशोषण को भी नियंत्रित करता है।

वजन घटाने में मददगार

अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ओट्स आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। ओट्स में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। इससे बार-बार भूख नहीं लगती और आप ओवरईटिंग से बचते हैं। साथ ही, ये मोटापे के खतरे को भी कम करता है।

स्किन के लिए बेहतरीन

ओट्स आपकी स्किन की सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। यही वजह है कि ओट्स कई तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट्स में पाया भी जाता है। जैसे ओट्स युक्त स्किन प्रोडक्ट्स एक्जिमा के लक्षणों से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। आपको बता दें कि ओट्स खाने से स्किन की दिक्कतों में राहत नहीं मिलती है, बल्कि इसे त्वचा पर लगाने से ही इसका फायदा पहुंच पाएगा।

कब्ज की समस्या से राहत

कब्ज की समस्या एक ऐसी है, जो हर उम्र के व्यक्ति को कभी न कभी जरूर परेशान करती है। कई लोगों को इससे अक्सर जूझना पड़ता है। ऐसे में ओट्स आपको इस समस्या से राहत दिलाने का काम कर सकता है। ओट्स में मौजूद फाइबर कब्ज को दूर करने का कम कर सकते हैं। स्टडी में भी पाया गया है कि Ulcerative Colitis की मरीजों में भी ओट्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के लक्षणों को कम करता है और पाचन को भी बेहतर बनाता है।

कोलेस्ट्रॉल को करता है कम

दिल की बीमारी आज दुनियाभर में मौत का सबसे बड़ा कारण बन गई है। जो आमतौर पर हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। कई शोध में देखा गया है कि ओट्स में पाया जाने वाला बीटा-ग्लूकॉन नाम का फाइबर, LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। इससे दिल की बीमारियों जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी कम होता है।